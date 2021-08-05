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futebol

Fora de casa, Corinthians goleia o CRB e avança no Brasileirão sub-23

Timão bateu o adversário em Alagoas por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira. Com a vitória, a equipe do técnico Danilo se classifica para a segunda fase da competição de Aspirantes...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 18:51

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 18:51

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians sub-23 goleou o CRB por 4 a 0 pela última rodada da primeira fase do Brasileirão de Aspirantes. Hugo Borges, Rafael Bilú, Richard Silva e Gabriel Lima marcaram os gols. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Danilo avança na competição garantido na vice-liderança de sua chave com 11 pontos em oito partidas disputadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Para a partida, o treinador alvinegro contou com dois reforços do profissional: o goleiro Guilherme e o meio-campista Thiaguinho. Ambos têm "descido" com frequência para o time de Aspirantes nas últimas rodadas da competição.
A escalação para o jogo foi: Guilherme; Igor Formiga, Léo Paraíso, Gabriel Araújo e Willian da Silva; Warian, Thiaguinho e Hugo Borges; Rafael Bilú, Richard Silva e Matheus Matias.
Hugo Borges abriu o placar para o Timão logo no início do primeiro tempo, mas a equipe alvinegra só ampliou o marcador na segunda etapa com Richard Silva, Rafael Bilú e Gabriel Lima, confirmando os três pontos fora de casa.
O Timão foi ao estádio Rei Pelé precisando vencer para garantir sua classificação para a segunda fase e não depender de outros resultados. Além disso, precisou superar um jejum de quatro jogos sem vencer, que quase coloca em risco a vaga entre os quatro primeiros do Grupo A do torneio.
A segunda fase do Brasileirão de Aspirantes tem início no dia 19 de agosto, enquanto as finais serão disputadas nos dias 17 e 24 de outubro.

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