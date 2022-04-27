Fora de casa, Chapecoense vence o Novorizontino pela Série B

Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em partida realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a Chapecoense derrotou o Novorizontino pelo placar de 3 a 0, gols de Perotti e dois do volante Matheus Bianqui. Com o resultado, a Chape assume temporariamente a liderança da competição.#>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, na Arena Condá, em Chapecó, dia 30 de abril. No dia seguinte, o Novorizontino visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma.

A partidaPRIMEIRO TEMPOJOGO COMEÇA LÁ E CÁNovorizontino e Chapecoense começaram a partida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B a mil por hora. Com menos de um minuto de jogo, Quirino poderia ter aberto o placar para o Tigre, mas o goleiro Wagner estava esperto na jogada e salvou a Chape. Chape que respondeu no lance seguinte em cruzamento de Orejuela, mas o goleiro Giovanni saiu bem do gol.

CHAPE INAUGURA O PLACARApós o lance de perigo, a Chapecoense tomou conta do jogo. O time começou a rondar a área do Novorizontino que se segurava como podia. Mas, aos 13 minutos, Joílson vacilou, Perotti estava ligado na jogada e aproveitou para desviar na saída do goleiro e abrir o marcador: 1 a 0 para Chape.

CHAPECOENSE DOMINANTEA Chapecoense tomou conta da partida e criou várias jogadas ao longo da primeira etapa. As chances mais claras foram em finalizações de Maranhão e Victor Ramos, mas Giovanni voltou a salvar o Tigre.

DANIELZINHO É EXPULSO E COMPLICA NOVORIZONTINOO Novorizontino só conseguiu criar uma nova oportunidade de perigo somente aos 35 minutos, com Quirino, só que a bola foi para fora do gol. Mas uma possível reação do Tigre virou desespero, aos 42 minutos, com a expulsão de Danielzinho.

CHAPE APROVEITA JOGADOR A MAIS E AMPLIAO que já estava difícil para o Novorizontino ficou ainda pior nos acréscimos da etapa inicial. Aos 49 minutos, Orejuela acertou um excelente cruzamento na marca do pênalti, Matheus Bianqui mergulhou para marcar um belo gol: 2 a 0 para Chape.

SEGUNDO TEMPONOVORIZONTINO COMEÇA ASSUSTANDO, MAS TOMA O TERCEIRO GOLO Tigre voltou para etapa complementar buscando o gol e teve uma boa chegada com Wálber, mas Wagner conseguiu espalmar e evitar o gol do Novorizontino. Mas o time paulista tinha dificuldade em pressionar a Chape, que controlava o jogo sem sofrer.

CHAPE MATA O JOGOA Chapecoense não pressionava, mas conseguiu, após nova bobeada da defesa do Novorizontino matar o jogo. Aos 17 minutos, Matheus Bianqui aproveitou vacilo de Wálber para marcar: 3 a 0.