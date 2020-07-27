Fora da live do tri, Celso Barros critica diretoria do Flu e diz: 'Não fui convidado'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

No último sábado, o Fluminense comemorou o aniversário de 118 anos com mais uma edição da "Flu Fest". Em uma live com oito horas de duração, uma das atrações foi o lançamento do livro "Time de Guerreiros, a epopeia do tri". Fred, Digão e Tartá foram os representantes do time de 2010 na cerimônia, que ainda contou com outros jogadores daquela campanha falando por vídeo. Nas redes sociais, porém, houve críticas por conta da ausência de Celso Barros.

Celso era o presidente da "Unimed Rio" na época, a principal patrocinadora do Flu. Atualmente, ele é o vice-presidente geral do Fluminense, mas está afastado desde o fim do ano passado após divergências com Mário Bittencourt. No domingo, através das redes sociais, Celso Barros se manifestou alfinetando a diretoria.

- Tenho recebido inúmeras manifestações de tricolores, sócios e integrantes do Conselho Deliberativo, em relação a minha ausência na LIVE do FLU, comemorativa do Tricampeonato Brasileiro, conquistado em 2010. Gostaria de informar, que não fui convidado. O que foi me solicitado pelo autor ou um dos autores, não sei ao certo, foi um texto que acredito fazer parte da edição comemorativa. Como não recebi o livro até o momento, espero que o texto feito faça parte da publicação. Apesar de não ter recebido nenhuma ligação ou mensagem do presidente - escreveu o dirigente.