futebol

Folga, treinos e retorno ao Morumbi: São Paulo define programação da semana

Elenco do Tricolor terá folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, de olho no confronto contra o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Morumbi...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:30

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último domingo (24), no Nabi Abi Chedid, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará apenas uma partida, contra o Internacional, no domingo (31), no Morumbi, pelo Brasileirão. A semana começa com folga para o elenco nesta segunda-feira. Logo depois, na terça, o time se reapresenta na parte da tarde, onde começa a preparação para encarar o Colorado. Na quarta e na quinta-feira, mais treinamentos, todos na parte da manhã. No sábado, o elenco comandado por Rogério Ceni fecha a preparação. No domingo, o time joga diante do Internacional.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que não foi divulgado nenhum treino ou atividade nos dias dos jogos, como era de praxe na comissão técnica de Hernán Crespo.
VEJA A PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (25/10)Livre
Terça-feira (26/10)Treinamento - TardeCT da Barra Funda
Quarta-feira (27/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Quinta-feira (28/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Sexta-feira (29/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Sábado (30/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Domingo (31/10)São Paulo x Internacional - 18h15Campeonato Brasileiro - 29ª RodadaEstádio do Morumbi

