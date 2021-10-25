Folga, treinos e retorno ao Morumbi: São Paulo define programação da semana

Após a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último domingo (24), no Nabi Abi Chedid, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará apenas uma partida, contra o Internacional, no domingo (31), no Morumbi, pelo Brasileirão. A semana começa com folga para o elenco nesta segunda-feira. Logo depois, na terça, o time se reapresenta na parte da tarde, onde começa a preparação para encarar o Colorado. Na quarta e na quinta-feira, mais treinamentos, todos na parte da manhã. No sábado, o elenco comandado por Rogério Ceni fecha a preparação. No domingo, o time joga diante do Internacional.
Vale destacar que não foi divulgado nenhum treino ou atividade nos dias dos jogos, como era de praxe na comissão técnica de Hernán Crespo.
VEJA A PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (25/10)Livre
Terça-feira (26/10)Treinamento - TardeCT da Barra Funda
Quarta-feira (27/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Quinta-feira (28/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Sexta-feira (29/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Sábado (30/10)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda
Domingo (31/10)São Paulo x Internacional - 18h15Campeonato Brasileiro - 29ª RodadaEstádio do Morumbi