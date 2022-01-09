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'Foi tudo muito rápido', diz Roberto Firmino sobre gol de calcanhar na Copa da Inglaterra

Atacante brasileiro saiu do banco de reservas na etapa final da goleada do Liverpool sobre o Shrewsbury Town neste domingo e deixou sua marca em grande estilo no Anfield Road...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 15:07

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 15:07

Classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra, o Liverpool contou com um lance mágico de Roberto Firmino para vencer o Shrewsbury Town por 4 a 1, neste domingo. O camisa 9, que saiu do banco de reservas na etapa final, marcou um gol de calcanhar, mostrando muita inteligência.Após a partida, Firmino detalhou o lance e afirmou que pegou todos os adversários de surpresa. O brasileiro também celebrou a classificação dos Reds.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
- Foi tudo muito rápido e tive que tomar aquela decisão. A bola veio na minha direção, dominei ela e toquei logo de calcanhar, o que pode ter pego os marcadores de surpresa. Fico feliz por voltar a marcar e por termos avançado para a próxima fase - frisou o camisa 9. + Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
Desde 2015 no Liverpool, Roberto Firmino soma 308 partidas com a camisa dos Reds. O gol deste domingo foi o de número 94 do atleta, que tem ainda 72 assistências pelo clube inglês. Na atual temporada, são 16 jogos, sete gols e três assistências.
Crédito: RobertoFirminoestáaseisgolsdocentésimocomacamisadoLiverpool(Foto:Reprodução/TwitterLiverpool

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