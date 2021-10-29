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Foi merecido? Números de Philippe Coutinho no Barcelona na temporada não justificam convocação à Seleção Brasileira

Após sofrer lesão em dezembro de 2020, jogador do Barcelona voltou a entrar em campo em setembro. De lá para cá, disputou dez partidas, mas marcou apenas um gol...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 14:25
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
Na quarta-feira, na derrota do Barcelona para o Rayo Vallecano, pela La Liga, Coutinho foi titular na última partida de Ronald Koeman à frente do clube. No duelo em questão, o centésimo de Philippe desde que chegou ao clube e o quarto entre os onze iniciais na temporada, o brasileiro foi um dos piores em campo, sendo substituído na etapa final.
Entre os jornais da Catalunha que repercutiram a atuação do brasileiro, o "Sport" deu nota 3,0 para Coutinho.
- Centenário... e nada mais. A partido teve muito mais revoluções do que seu corpo exigia. A intensidade dos jogadores do Rayo o ultrapassou. Quando a equipe encontrou espaço e ele recebeu nas entrelinhas, foi inconsequente. Ele perdeu 15 bolas e foi substituído. Koeman o colocou na liderança do meio, sua posição ideal, e não correspondeu às expectativas durante os 73 minutos em que esteve no gramado. Mais uma vez, superado - disse o jornal "Sport".

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