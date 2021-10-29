Foi merecido? Números de Philippe Coutinho no Barcelona na temporada não justificam convocação à Seleção Brasileira

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Na quarta-feira, na derrota do Barcelona para o Rayo Vallecano, pela La Liga, Coutinho foi titular na última partida de Ronald Koeman à frente do clube. No duelo em questão, o centésimo de Philippe desde que chegou ao clube e o quarto entre os onze iniciais na temporada, o brasileiro foi um dos piores em campo, sendo substituído na etapa final.
Entre os jornais da Catalunha que repercutiram a atuação do brasileiro, o "Sport" deu nota 3,0 para Coutinho.
- Centenário... e nada mais. A partido teve muito mais revoluções do que seu corpo exigia. A intensidade dos jogadores do Rayo o ultrapassou. Quando a equipe encontrou espaço e ele recebeu nas entrelinhas, foi inconsequente. Ele perdeu 15 bolas e foi substituído. Koeman o colocou na liderança do meio, sua posição ideal, e não correspondeu às expectativas durante os 73 minutos em que esteve no gramado. Mais uma vez, superado - disse o jornal "Sport".