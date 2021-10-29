Foi merecido? Números de Philippe Coutinho no Barcelona na temporada não justificam convocação à Seleção Brasileira

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

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Na quarta-feira, na derrota do Barcelona para o Rayo Vallecano, pela La Liga, Coutinho foi titular na última partida de Ronald Koeman à frente do clube. No duelo em questão, o centésimo de Philippe desde que chegou ao clube e o quarto entre os onze iniciais na temporada, o brasileiro foi um dos piores em campo, sendo substituído na etapa final.

Entre os jornais da Catalunha que repercutiram a atuação do brasileiro, o "Sport" deu nota 3,0 para Coutinho.