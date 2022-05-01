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'Foi gol contra, mas conseguimos a vitória', destaca Willian após Corinthians bater Fortaleza

Destaque da partida, craque do Timão reconheceu fragilidade da equipe no primeiro tempo...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 18:25
Destaque do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza neste domingo (1), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Willian reconheceu que a equipe deixou a desejar no primeiro tempo da partida em entrevista dada ainda no gramado.- Primeiro tempo a gente estava tendo bastante dificuldade, o Fortaleza tem qualidade, sabe jogar quando tem a bola e marca bem. A gente não estava conseguindo encaixar a marcação, recuando.
Felizmente, para o camisa 10 e o Timão, as coisas se alinharam na etapa final e nem mesmo o fato do gol ter sido contra tirou a alegria de Willian.
- No segundo tempo conseguimos pressionar mais e o resultado foi visível, conseguimos chegar mais ao gol adversário, tanto que fizemos o gol. Foi gol contra, mas conseguimos a vitória.
O resultado deixou o Alvinegro na liderança do Brasileirão, com 9 pontos. Na próxima rodada, no domingo (8), o time visita o RB Bragantino, às 18h (de Brasília), no Nabizão. Antes disso, encara o duelo pela Copa Libertadores na quarta-feira (4), às 21h (de Brasília), contra o Deportivo Cali, na Colômbia.TABELA> Confira tabela e classificação do Brasileirão-22> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: OmeiaWillianfoieleitoomelhoremcamponavitóriadoTimão(Foto:Divulgação/Corinthians

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