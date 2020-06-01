'Foi em 80 com o gol do Nunes': primeiro título brasileiro do Flamengo completa 40 anos

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"Foi em 80 com o gol do Nunes...": a arquibancada rubro-negra costuma cantar com orgulho os títulos nacionais e internacionais do Flamengo, história a qual começou a exatos 40 anos. Em 1º de junho de 1980, em uma das mais emocionantes finais do futebol nacional, o Flamengo venceu por 3 a 2 o Atlético-MG, com dois gols de Nunes no Maracanã, e conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro. Desde então, foram mais seus troféus para a Gávea.

Os títulos dos campeonatos estaduais de 1978 e 1979 marcaram o início de um dos maiores esquadrões do futebol brasileiro. Com Raul Plasmann, Júnior, Zico, Andrade, Adílio & Cia, venceria, na sequência do Brasileirão de 1980, a Libertadores e o Mundial de 1981, e o bicampeonato nacional em 1982 e 1983.

A campanha do Flamengo foi irretocável naquele Brasileiro. Zico foi eleito o melhor jogador e o artilheiro da competição, com 21 gols. Ao todo, o Rubro-Negro, comandado por Cláudio Coutinho, marcou 46 gols em 22 partidas - o Atlético-MG, do técnico Procópio Cardoso - alcançou o mesmo número.

E foi justamente pela melhor campanha nas semifinais que o Flamengo sagrou-se campeão após a derrota por 1 a 0, em Belo Horizonte, e a vitória por 3 a 2, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro obteve a vantagem da igualdade ao vencer os dois confrontos com o Coritiba, enquanto o Galo empatou uma das partidas com o Internacional: 1 a 1 no Mineirão e 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na finalíssima, o grande nome rubro-negro foi Nunes, contratado pelo time da Gávea naquele mesmo ano. Foram dois gols - o decisivo já na parte final do confronto -, garantindo o título ao Flamengo e, a ele, o apelido de Artilheiro das Decisões um ano depois, quando também brilhou na Libertadores e Mundial.FICHA TÉCNICAFLAMENGO 3X2 ATLÉTICO-MG

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 1º de junho de 1980Árbitro: José de Assis Aragão (SP)Público: 154.355 pessoas

Gols: Nunes (7'/1ºT), Reinaldo (8'/1ºT), Zico (44'/1ºT), Reinaldo (21'/2ºT) e Nunes (37'/2ºT)

FLAMENGO: Raul; Toninho, Manguito, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani (Adílio) e Zico; Tita, Nunes e Júnior César - Técnico: Cláudio Coutinho