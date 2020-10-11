'Foi a minha pior semana com a camisa do Vasco', diz Leandro Castán

Após a derrota no Clássico dos Milhões, em São Januário, o Vasco aumentou ainda mais a crise e já soma 7 partidas sem vencer na temporada. Diante disso, o capitão Leandro Castán desabafou em sua rede social e mandou um recado à torcida do Gigante da Colina.

- Eu não iria falar nada, devido a tanta mentira q foi dita essa semana, mas senti q deveria falar algo nesse momento difícil, foi a pior semana minha com a camisa do Vasco, infelizmente o meu melhor não foi o suficiente, perdemos nosso treinador perdemos nossa confiança, precisamos e devemos continuar dando nosso melhor para as coisas voltarem como eram no início do campeonato, ao torcedor q sempre nos apoia o sentimento é de vergonha mas vamos continuar lutando... - disse o zagueiro. Antes do duelo com o Flamengo, o técnico Ramon Menezes foi demitido pela direção do clube, e Alexandre Grasseli, comandante do sub-20 dirigiu a equipe em São Januário. Com isso, a equipe tem despencado na tabela após um excelente início de campeonato, chegando a assumir a liderança na terceira rodada.