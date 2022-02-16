Foguinho completa 50 jogos pela Chapecoense em dois anos no profissional

O dia 15 de fevereiro será sempre especial para Foguinho, foi nesta data que o meia fez sua estreia e também seu primeiro gol como atleta profissional. O debute do xodó da torcida da Chape foi no empate por 1 a 1 contra o Criciúma, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense de 2020.- Foram dois anos de muito aprendizado na minha carreira, posso dizer que passei por quase tudo dentro do futebol nesse tempo. Espero poder usar isso da melhor forma possível pelo restante da minha carreira – afirmou.

Dois anos se passaram e, na última partida do estadual, na vitória por 1 a 0 contra o Figueirense, Foguinho alcançou a marca de 50 jogos pela Chape. Foram seis gols marcados e duas assistências distribuídas, além dos títulos da Série B e do Campeonato Catarinense de 2020. Individualmente, o atleta de 20 anos também levou o prêmio de revelação do Catarinense de 2020 e de gol mais bonito do mesmo ano da Arena Condá, pelo tento anotado na vitória por 3 a 2 diante do CRB pelo Brasileirão Série B.

- Fico feliz por alcançar essa marca em um clube de tantas histórias como é a Chapecoense, vou trabalhar bastante pra conquistar outros números expressivos e ajudar a Chape em seus objetivos na temporada – relatou o meia.- Defender essa camisa sempre foi e sempre será uma honra, atingir a marca de 50 jogos como profissional pela Chape é a realização de um sonho. Muito honrado e feliz pelo número, que venham muito mais! – escreveu em sua página do Instagram.

No confronto que marcou sua 50ª partida com a camisa do Verdão, Foguinho saiu do banco para participar diretamente do gol que resultou nos três pontos para a Chape. A vitória diante do Figueirense interrompeu uma sequência de três derrotas seguidas do time de Chapecó.- Vitória muito importante, no momento em que a nossa equipe precisava, feliz por ela ter vindo e por ser em um clássico, serviu pra retomar a confiança da equipe e nos ajudar nos próximos jogos – finalizou o meia.

A Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Catarinense nesta quarta-feira (16), quando enfrenta o Concórdia no Estádio Domingos Machado de Lima. A partida começa às 19h, horário de Brasília.