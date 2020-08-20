'Fogão tá on': de JBL, Marcelo anima vestiário do Botafogo antes de vitória

Crédito: Reprodução/BotafogoTV

Nos últimos dias, o Brasil praticamente parou para ver Neymar e o PSG na Liga dos Campeões. Além das atuações dentro de campo, as redes sociais foram dominadas pela forma como o craque brasileiro chega aos jogos: com uma caixa de som e ouvindo música no volume máximo. O camisa 10 do clube francês inspirou Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo.

O camisa 14 do Alvinegro foi o DJ do Alvinegro na chegada da delegação no Estádio Nilton Santos antes da partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. De JBL e ouvindo "Os pitbulls alvinegros", do MC WL, a trilha sonora foi pé quente: o Glorioso bateu o então líder do Brasileirão por 2 a 1.

- Fogão tá on - afirmou o zagueiro, na chegada do elenco ao Nilton Santos.Os jogadores do Botafogo foram surpreendidos com cartas de torcedores mirins no vestiários. Com a proibição de ter público nos estádios por conta da pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Alvinegro abriu a possibilidade para crianças enviarem cartas de apoio ao atletas, que foram coladas nas paredes do Niltão.