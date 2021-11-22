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Foco na final da Libertadores: diretoria do Palmeiras ‘congela’ outras resoluções do futebol

A mudança de rotina às vésperas da decisão da Liberta também aconteceu em janeiro deste ano, quando o Verdão venceu o Santos, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 10:00

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:00

Faltando menos de uma semana para a final da Libertadores, prevista para este sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras mudou a rotina do departamento de futebol para que o foco seja, única e exclusivamente, no confronto contra o Flamengo.Com isso, novidades sobre reforços, renovações ou quaisquer negociações que não envolvam a decisão do dia 27, estão temporariamente ‘congeladas’.
Assim como aconteceu às vésperas da decisão em janeiro de 2021, quando o Verdão bateu o Santos em pleno Maracanã, a intenção da diretoria do Alviverde é garantir que todos as atenções estejam voltadas para a finalíssima.Desde que o Palmeiras carimbou seu passaporte para o Uruguai, direção e comissão técnica voltaram suas atenções para a logística e estratégia para a semana que antecede o duelo em Montevidéu.
Antes da viagem, prevista para quarta-feira (24), o Palmeiras tem um compromisso pelo Brasileirão. Os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Atlético-MG, nesta terça-feira (23), no Allianz Parque.
Crédito: GaliotteeAndersonBarrosassistemaotreinamentodoPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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