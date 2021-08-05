Foco na final, 'André Iniesta e Xavinelli' e apoio: os bastidores da vaga do Fluminense na Libertadores

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Fluminense está garantido nas quartas de final da Libertadores depois de bater o Cerro Porteño por 1 a 0 no Maracanã. Nos bastidores da classificação divulgado pelo clube na FluTV, destaque para as comemorações após o jogo e para os pedidos dos jogadores antes de a bola rolar, falando para manter o foco na final, dia 27 de novembro, além de saber jogar com a vantagem. Na ida, o Flu venceu por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai.

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​Após o jogo, o lateral-direito Calegari brincou com André e Martinelli, dupla de volantes formada na base do clube. Ele os comparou a Iniesta e Xavi.

- Grava essa dupla aqui, André Iniesta e "Xavinelli" (se referindo a Martinelli - disse o jovem rindo.O goleiro Marcos Felipe celebrou a vaga e o atacante Fred projetou o duelo com o Barcelona de Guayaquil (EQU), adversário da próxima fase.

- É fruto do trabalho, do conjunto. A equipe está de parabéns. Cada um tem sua parcela de ajuda. Vamos para a próxima - disse Marcos Felipe.

- O Barcelona é uma grande equipe que vem se destacando na competição inteira. Mas contamos com o apoio de todos vocês para fazer um grande jogo na quinta - afirmou Fred.