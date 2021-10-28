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futebol

Focado, Thonny Anderson espera ajudar o Bahia ainda no Brasileirão

Meio-campista está treinando em separado no elenco do Esquadrão de Aço, mas afirma que pode contribuir com a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 20:52
Crédito: Divulgação
O atacante Thonny Anderson segue treinando normalmente após ter sido destacado do grupo principal do Bahia. Certo de que possui condições de contribuir para o sucesso da equipe nordestina na reta final do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre o seu atual momento.
– Meu foco agora é exclusivamente me condicionar da melhor maneira possível para, ainda neste Brasileirão, ajudar o Bahia a obter uma boa classificação. Neste momento da competição o Bahia precisa de jogadores que possam efetivamente fazer a diferença e sei que tenho condições para isso. Se for chamado, e quero ser, mostrarei porque vim pra cá - declarou.
Surpreendido com a ordem para treinar em separado, Thonny afirmou que buscou aprender com a nova etapa em sua carreira. O atleta, que tem passagens por Athletico Paranaense e Grêmio, destacou que a meta é retornar ao time ainda na disputa da Série A.
– Quando isso ocorre o atleta tem duas opções de reação e tenho certeza que fiz a melhor escolha. Respeitei a decisão e passei a encarar esse período como um aprendizado na minha carreira. Mas nunca esquecendo que o objetivo é estar pronto para ser mais um com quem o treinador possa contar - concluiu.

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