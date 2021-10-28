Focado, Thonny Anderson espera ajudar o Bahia ainda no Brasileirão

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O atacante Thonny Anderson segue treinando normalmente após ter sido destacado do grupo principal do Bahia. Certo de que possui condições de contribuir para o sucesso da equipe nordestina na reta final do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre o seu atual momento.

– Meu foco agora é exclusivamente me condicionar da melhor maneira possível para, ainda neste Brasileirão, ajudar o Bahia a obter uma boa classificação. Neste momento da competição o Bahia precisa de jogadores que possam efetivamente fazer a diferença e sei que tenho condições para isso. Se for chamado, e quero ser, mostrarei porque vim pra cá - declarou.

Surpreendido com a ordem para treinar em separado, Thonny afirmou que buscou aprender com a nova etapa em sua carreira. O atleta, que tem passagens por Athletico Paranaense e Grêmio, destacou que a meta é retornar ao time ainda na disputa da Série A.