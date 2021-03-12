Focado, Lucas Lima projeta redenção no Palmeiras: ‘Trabalho para isso’

Crédito: César Greco/Palmeiras

Destaque do Palmeiras na vitória por 3 a 0 diante do São Caetano, no Allianz Parque, em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Paulista, Lucas Lima não só contribuiu com uma assistência, como também foi à rede pela segunda vez consecutiva na competição.Após o primeiro tempo do duelo desta quinta-feira (11), o camisa 20, que começou uma partida como capitão pela primeira vez desde que chegou ao Verdão, falou sobre a emoção de usar a faixa e foi questionado sobre o motivo pelo qual optou por abrir mão das férias.

– Muito feliz! Não só por ser capitão, mas por estar jogando. A gente trabalha pra isso. Quem ficou aqui, está focado em ajudar e vencer – destacou.Mesmo depois de ter conquistado três títulos na última temporada, Lucas Lima sabe da importância de se manter em alto nível.

– Acabamos de fazer história, mas sabemos que a cobrança é grande. Temos que vencer. Feliz pelo gol e pela partida da equipe – finalizou.