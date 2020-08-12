Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • FMF muda os dois jogos da final do Estadual para o Mineirão e afeta o duelo entre Cruzeiro e América-MG
futebol

FMF muda os dois jogos da final do Estadual para o Mineirão e afeta o duelo entre Cruzeiro e América-MG

O Tombense pediu à entidade que o jogo de volta da decisão, em 30,/8 seja jogada no estádio. Com isso, Raposa e Coelho, que jogariam no mesmo dia, será em outra data...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:16

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:16

Crédito: O Mineirão receberá os dois jogos da final do Campeonato Mineiro 2020 entre Tombense e Atlético-MG( Agência i7/Mineirão
A Federação Mineira de Futebol(FMF) acatou um pedido do Tombense e transferiu o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, no dia 30 de agosto, às 16h, para o Mineirão. Inicialmente, o duelo seria no Independência. A mudança de local da partida fez com que o entre clássico Cruzeiro x América-MG, pela sexta rodada da Série B, que estava marcado para o mesmo dia e horário, no Mineirão, vai ser remarcado pela CBF em acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão competição, para outra data, ainda a ser definida. Galo e Tombense iniciam a decisão do estadual na quarta-feira, 26, às 21h30, no Mineirão. O time do interior tem a vantagem de atuar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para ser sagrar-se campeão pela primeira vez em sua história. O alvinegro terá de vencer um dos jogos para ter o direito de empatar uma das partidas. Confira a nota oficial da FMF A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, Considerando a solicitação do clube mandante, em conformidade com a regra do artigo 54, II, do Regulamento Específico (REC) do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I, Considerando que a partida entre Cruzeiro Esporte Clube x América Futebol Clube, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, por coincidir com a data da partida definidora do título do Campeonato Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I, será remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela emissora detentora dos direitos de transmissão, com a nova data sendo divulgada oportunamente RESOLVE Alterar o local do jogo nº 075, Tombense Futebol Clube x Clube Atlético Mineiro, pela 2ª rodada da Fase Final, anteriormente designado para o dia 30.08.2020, domingo, às 16h, no Estádio Raimundo Sampaio, Independência, em Belo Horizonte, passando a constar no Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, mantido todo o restante. Publique-se, comunique-se e cumpra-se.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados