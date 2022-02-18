  • Fluminense x Volta Redonda: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca
Fluminense x Volta Redonda: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:52

LanceNet

Depois de conquistar a sexta vitória seguida, o Fluminense tem o último desafio antes da estreia na Libertadores. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o Volta Redonda, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Enquanto um defende a liderança da competição, o outro tenta se manter longe da parte de baixo.O Flu deve ter um time recheado de reservas. Para evitar mais problemas físicos, o técnico Abel Braga pretende poupar os jogadores. O Tricolor viaja logo depois da partida para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Millonarios na próxima terça-feira.
O Voltaço vive situação complicada no Estadual. Em décimo lugar, com cinco pontos, a equipe conquistou a primeira vitória na última rodada, quando goleou o Audax. Antes disso, três derrotas e dois empates até o momento. Para este confronto, o time contará com o retorno do meio-campo Marcos Júnior, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. A ausência será o zagueiro Dilsinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VOLTA REDONDA
Data/Hora: 19/02/2022, às 19hLocal: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Thiago Gomes Magalhães e Rafael Gomes RosaOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe, Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Nonato, Ganso e Nathan; Cano e Arias
Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho), Nino (incômodo no púbis), David Braz (pancada), Felipe Melo (desconforto muscular) e Marlon (transição)Pendurados: David BrazSuspensos: Ninguém
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Luiz Felipe, Júlio Amorim, Alemão, Grasson, Aílton, Marcos Jr, Tinga, Caio Vitor, MV, Pedrinho (Hugo Cabral) e Lelê
Pendurados: Neto Colucci (técnico), Dilsinho, Julio Amorim, Grasson e TingaSuspensos: Ninguém
Crédito: Fluminense volta a enfrentar o Volta Redonda neste sábado (Foto: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)

