Fluminense x Red Bull Bragantino: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rivais na terceira fase da Copa do Brasil, Fluminense e Red Bull Bragantino se encontram pela quarta vez na temporada, agora pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, às 16h, no Maracanã, e terá o time da casa visando o G6 e os visitantes com reservas tentando se manter na zona de classificação da Libertadores.

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O Flu chega de seis partidas sem perder no Brasileirão, mas perdeu alguns pontos em empates que aumentaram a cobrança por parte da torcida. Por isso, tenta se recuperar para voltar a ficar próximo aos primeiros colocados.O técnico Marcão terá os retornos de André e Fred, que cumpriram suspensão na rodada passada, e, exceto por Manoel e os lesionados mais graves Ganso e Hudson, tem força máxima.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vem fazendo boa temporada. Atual quinto colocado no Brasileirão, a equipe abriu uma vantagem confortável na semifinal da Sul-Americana ao bater o Libertad por 2 a 0 em casa e, pensando no jogo de volta, deve poupar os titulares. Na competição nacional, são três jogos sem vitórias, com dois empates (Atlético-MG e Bahia) e uma derrota (para a Chapecoense, que teve o primeiro triunfo no torneio).

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​FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

Data/Hora: 26/09/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.

Desfalques: Manoel (transição), Ganso (cirurgia no braço), Hudson (lesão ligamentar)Suspensos: NinguémPendurados: Luccas Claro, Nino e Martinelli

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Julio Cesar (Cleiton); Weverton, Léo Realpe (Léo Ortiz), Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Pedrinho (Vitinho); Gabriel Novaes (Cuello), Helinho (Artur) e Alerrandro (Hurtado).