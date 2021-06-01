Fluminense x RB Bragantino: prováveis times, onde ver e palpites

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam na Terceira Fase da Copa do Brasil Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Chegou a hora da estreia do Fluminense em mais uma competição na temporada. Nesta quarta-feira (02), o Tricolor já terá uma parada dura na competição diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da terceira fase.

Depois de uma boa partida fora de casa na estreia do Brasileirão, mesmo com o pênalti perdido e o empate, o Fluminense busca quebrar um jejum indigesto de não eliminar times da Série A na Copa do Brasil há seis anos. O técnico Roger Machado deverá ter o retorno de Fred, fora na última partida por uma gastroenterite. O zagueiro Nino é desfalque, pois está na Seleção Brasileira olímpica.

O Bragantino já vem desde o início do torneio. Na primeira fase, deixou o Mirassol pelo caminho vencendo por 3 a 2. Depois, eliminou o Luverdense (MT) com um placar de 2 a 1. Os dois jogos foram fora de casa, mas agora a equipe decidirá em seus domínios. A equipe de Maurício Barbieri vem de três partidas sem perder, incluindo duas na Sul-Americana, onde avançou em primeiro no grupo, além da estreia no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO