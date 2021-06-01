Fluminense x RB Bragantino: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Chegou a hora da estreia do Fluminense em mais uma competição na temporada. Nesta quarta-feira, o Tricolor já terá uma parada dura na competição diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da terceira fase.

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Depois de uma boa partida fora de casa na estreia do Brasileirão, mesmo com o pênalti perdido e o empate, o Fluminense busca quebrar um jejum indigesto de não eliminar times da Série A na Copa do Brasil há seis anos. O técnico Roger Machado deverá ter o retorno de Fred, fora na última partida por uma gastroenterite. O zagueiro Nino é desfalque, pois está na Seleção Brasileira olímpica.

O Bragantino já vem desde o início do torneio. Na primeira fase, deixou o Mirassol pelo caminho vencendo por 3 a 2. Depois, eliminou o Luverdense (MT) com um placar de 2 a 1. Os dois jogos foram fora de casa, mas agora a equipe decidirá em seus domínios. A equipe de Maurício Barbieri vem de três partidas sem perder, incluindo duas na Sul-Americana, onde avançou em primeiro no grupo, além da estreia no Brasileirão.

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FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

Data/Hora: 02/06/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel (David Braz), Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira.

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar), John Kennedy (recondicionamento físico), Nino (Seleção olímpica) e Cazares (seleção)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Ytalo.

Desfalques: Cleiton, Claudinho (Seleção olímpica), Gabriel Novaes (já jogou pelo Bahia), Raul e Vitinho (transição)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém