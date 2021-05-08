Fluminense x Portuguesa: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Chegou a hora de definir qual será o time finalista do Campeonato Carioca. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Fluminense e Portuguesa voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h, no Maracanã. Vale lembrar que, caso a igualdade no placar final persista, a vantagem é do Flu, que terminou acima dos adversários na Taça Guanabara.

O Fluminense chega desgastado após mais uma viagem complicada para jogar fora de casa na Libertadores, mas confiante pelo 1 a 1 com o Junior Barranquilla (COL) e os bons resultados recentes. O técnico Roger Machado deve manter o que já vem fazendo e mandar a campo uma equipe mista ou toda formada por reservas. O Tricolor defende uma invencibilidade de nove jogos consecutivos.

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A Portuguesa chega descansada e motivada a fazer sua primeira final do Estadual. A equipe ainda não perdeu para nenhum dos quatro grandes nesta edição do torneio e deve ter força máxima para buscar uma vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X PORTUGUESA

Data/Hora: 09/05/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo ParroÁrbitro de vídeo: Calos Eduardo Nunes BragaOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz (David Braz) e Egídio; Wellington, Martinelli, Ganso e Cazares; Gabriel Teixeira e Abel Hernandez.

Desfalques: John Kennedy (Covid-19), Hudson e Yuri (lesionados)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)Neguete; Watson, Carrerete, Guerra e Luis Gustavo; Wellington Cézar, Mauro Silva e Cafu; Romarinho, Chay e Jhulliam.

Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém