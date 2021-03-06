Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense x Portuguesa: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Tricolor das Laranjeiras vem de derrota em um jogo com polêmica de arbitragem, enquanto a Portuguesa vem de uma vitória contra o Vasco...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:44

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.
Neste domingo, Fluminense e Portuguesa se enfrentarão, no Maracanã, às 16h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na primeira rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Resende em um jogo com polêmicas de arbitragem e com gol da virada no último lance. Por outro lado, a Portuguesa bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Dilsinho aos 32 minutos da primeira etapa.> Veja a tabela do Campeonato CariocaNeste ano, os 12 times que disputam o Estadual se enfrentarão. O primeiro colocado conquista a Taça Guanabara, e os quatro primeiros garantem vaga na semifinal da competição. Os times da quinta a oitava colocação disputarão as semifinais da Taça Rio. O último será rebaixado para a Série A2 - segunda divisão do Campeonato Carioca.O Fluminense irá a campo, mais uma vez, com os garotos do time sub23, enquanto o grupo principal está focado na Libertadores. O Tricolor pode estrear na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, contra o Ayacucho, do Peru. A definição virá com o resultado da final da Copa do Brasil, disputada entre Palmeiras e Grêmio.FICHA TÉCNICAFluminense x Portuguesa
Data/Hora: 07/03/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Onde assistir: Pay-per-view e tempo real do LANCE!.> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o CariocaFLUMINENSE (Técnico: Aliton Ferraz)Pedro Rangel, Daniel Lima, Higor, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Arthur (Miguel); Kayky (Ganso), Samuel e John Kennedy.
Desfalque: Luan Freitas.PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)Neguete; Watson, Diego Guerra, Dilsinho e Luis Gustavo; Wellington Cézar, Everton Heleno e Chay; Romarinho, Emerson Carioca e Hugo Cabral.
Desfalque: ninguém.Na redação do LANCE!, 50% acredita na vitória do Fluminense, 50% no empate e ninguém acredita na vitória da Portuguesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados