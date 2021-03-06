Fluminense x Portuguesa: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Neste domingo, Fluminense e Portuguesa se enfrentarão, no Maracanã, às 16h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na primeira rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Resende em um jogo com polêmicas de arbitragem e com gol da virada no último lance. Por outro lado, a Portuguesa bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Dilsinho aos 32 minutos da primeira etapa.> Veja a tabela do Campeonato CariocaNeste ano, os 12 times que disputam o Estadual se enfrentarão. O primeiro colocado conquista a Taça Guanabara, e os quatro primeiros garantem vaga na semifinal da competição. Os times da quinta a oitava colocação disputarão as semifinais da Taça Rio. O último será rebaixado para a Série A2 - segunda divisão do Campeonato Carioca.O Fluminense irá a campo, mais uma vez, com os garotos do time sub23, enquanto o grupo principal está focado na Libertadores. O Tricolor pode estrear na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, contra o Ayacucho, do Peru. A definição virá com o resultado da final da Copa do Brasil, disputada entre Palmeiras e Grêmio.FICHA TÉCNICAFluminense x Portuguesa
Data/Hora: 07/03/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Onde assistir: Pay-per-view e tempo real do LANCE!.> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o CariocaFLUMINENSE (Técnico: Aliton Ferraz)Pedro Rangel, Daniel Lima, Higor, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Arthur (Miguel); Kayky (Ganso), Samuel e John Kennedy.
Desfalque: Luan Freitas.PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)Neguete; Watson, Diego Guerra, Dilsinho e Luis Gustavo; Wellington Cézar, Everton Heleno e Chay; Romarinho, Emerson Carioca e Hugo Cabral.
Desfalque: ninguém.Na redação do LANCE!, 50% acredita na vitória do Fluminense, 50% no empate e ninguém acredita na vitória da Portuguesa.