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Fluminense x Portuguesa: onde assistir, desfalques e escalações do Carioca Feminino

Tricolor está invicto na competição e entra em campo às 15 horas, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 17:15

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:15

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Invicto no Campeonato Carioca Feminino, o Fluminense volta a entrar em campo pelo torneio neste sábado, quando recebe a Portuguesa às 15 horas, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O time de Thaissan Passos é o segundo na tabela, com 28 gols marcados e nenhum sofrido. Enquanto o Flu tem seis vitórias em seis rodadas, a Portuguesa soma uma vitória, um empate, quatro derrotas, incluindo um 5 a 0 para o Vasco, 10 a 0 diante do Botafogo e 9 a 0 do Flamengo.
Veja a tabela do Brasileirão
- Temos mais um jogo importante neste sábado. Seguimos trabalhando duro diariamente e focadas no nosso objetivo, que é o título inédito do campeonato. Vamos em busca de mais três pontos na competição - disse a zagueira Dani Serrão.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X PORTUGUESA
Campeonato Estadual Feminino Adulto - 7ª RodadaData/Hora: 30/10/2021, às 15hLocal: Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Árbitro: Leandro de Brito DiasAssistentes: Evelyn Mendes Soares e Alessilma da Silva NascimentoOnde assistir: FluTV
FLUMINENSE: ​Nicole, Jéssica Bahia, Dani Serrão, Larissa Nepomuceno, Vilmara, Maria Luiza, Luiza Travassos, Bia, Joelma Alves, Michelle Brito e Elisa Amorim. Técnica: Thaissan Passos.
Desfalques: Roberta e Fernanda (expulsas na última rodada), Rivena (estiramento do bíceps femoral), Veronica (cirurgia no braço esquerdo), Rayssa (cirurgia na mão direita) e Kelly (cirurgia no joelho).
PORTUGUESA: Tamires, Bia, Dani, Manu, Joyce, Cris, Yasmin, Thays, Lohrane, Sarah e Lavínia. Técnico: Renan de Oliveira.

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