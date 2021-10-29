Fluminense x Portuguesa: onde assistir, desfalques e escalações do Carioca Feminino

Invicto no Campeonato Carioca Feminino, o Fluminense volta a entrar em campo pelo torneio neste sábado, quando recebe a Portuguesa às 15 horas, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O time de Thaissan Passos é o segundo na tabela, com 28 gols marcados e nenhum sofrido. Enquanto o Flu tem seis vitórias em seis rodadas, a Portuguesa soma uma vitória, um empate, quatro derrotas, incluindo um 5 a 0 para o Vasco, 10 a 0 diante do Botafogo e 9 a 0 do Flamengo.