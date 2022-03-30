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Fluminense x Oriente Petrolero-BOL: veja como comprar os ingressos da estreia na Sul-Americana

Tricolor recebe o Oriente Petrolero no Maracanã, na próxima quarta (06), às 19h15; ingressos estarão disponíveis nas bilheterias a partir deste domingo...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 20:59
Na estreia da fase de grupos da Sul-Americana, o Fluminense recebe o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 19h15. Os bilhetes estarão disponíveis para a compra nas bilheterias e no site "Futebol Card" a partir deste domingo. Sócios poderão acessar o estádio através da carteirinha de sócio, do E-Ticket ou do ingresso tradicional. A retirada do ingresso em um dos pontos de troca é obrigatória para não-sócios que comprarem online. O Flu informou que o benefício concedido aos sócios que se mantiveram adimplentes durante a pandemia não será aplicado aos jogos da Sul-Americana. O clube também divulgou que as vendas serão apenas para o Setor Sul inicialmente, e irão se estender a outros setores conforme a demanda. Os ingressos variam de R$20 a R$60. VALORES
Setor Sul
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 50
Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30
Maracanã Mais
Sócios de todos os planos (exceto Plano Guerreiro): R$ 185Não-Sócios: R$ 300 (inteira) e R$ 185 (meia)
Crédito: FluminenseabriuapenasoSetorSulparaojogopelaSul-Americana(Foto:StaffImages/CONMEBOL

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