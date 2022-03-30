Fluminense x Oriente Petrolero-BOL: veja como comprar os ingressos da estreia na Sul-Americana

Na estreia da fase de grupos da Sul-Americana, o Fluminense recebe o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 19h15. Os bilhetes estarão disponíveis para a compra nas bilheterias e no site "Futebol Card" a partir deste domingo. Sócios poderão acessar o estádio através da carteirinha de sócio, do E-Ticket ou do ingresso tradicional. A retirada do ingresso em um dos pontos de troca é obrigatória para não-sócios que comprarem online. O Flu informou que o benefício concedido aos sócios que se mantiveram adimplentes durante a pandemia não será aplicado aos jogos da Sul-Americana. O clube também divulgou que as vendas serão apenas para o Setor Sul inicialmente, e irão se estender a outros setores conforme a demanda. Os ingressos variam de R$20 a R$60. VALORES