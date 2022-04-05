Fluminense x Oriente Petrolero-BOL: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Fluminense faz sua estreia na fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor recebe o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, às 19h15, e contará com quase força total para a partida. Confiante, o time entra em campo pela primeira vez após a conquista do estadual, mas também leva como lição a saída precoce da Libertadores, na terceira fase do torneio. Para o duelo, a Conmebol definiu um trio de arbitragem venezuelano, comandado por José Argote. A partida será transmitida pela Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!Na final do Carioca, Abel Braga contou o retorno de Luiz Henrique, que sentiu o tornozelo em duelo pela Libertadores. Além do atacante, Fred também voltou aos gramados após lesão sofrida no torneio continental. Felipe Melo, que sofreu um edema na virilha, irá passar por cirurgia e dará lugar a Manoel na defesa. Em relação à escalação, o técnico deve repetir o mesmo esquema do empate contra o Flamengo, que concedeu o título estadual ao Flu. Por outro lado, o Oriente Petrolero não vem de uma boa sequência fora de casa. Nas duas últimas rodadas do Campeonato Boliviano, o clube amargou derrotas para o Blooming e Real Santa Cruz. Em sete jogos na competição, tem apenas três vitórias. Contudo, a equipe venceu o Royal Pari-BOL nos dois confrontos pela primeira fase da Sul-Americana e está invicta até agora. Entre os destaques do elenco, Hugo Dorrego e Facundo Suárez fazem um bom início de temporada. FICHA TÉCNICA