Fluminense x Olimpia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Fluminense está focado para conquistar mais uma vitória na Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta quarta-feira (09), o Fluminense enfrenta mais uma etapa da Libertadores. Depois de ser eliminado pelo Olimpia na edição de 2013, o Tricolor terá a chance da revanche, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da competição. Em boa fase, o time de Abel Braga faz uma sequência de vitórias histórica e ainda não perdeu ou empatou no torneio continental.

Para o duelo, o técnico do Flu deve repetir a mesma escalação dos jogos contra o Millonarios. Sem outros desfalques além de Fred, Luan Freitas e John Kennedy, o Tricolor ainda conta com força total para abrir vantagem em casa, uma vez que o time principal não atuou na vitória sobre o Resende. Do elenco, apenas Calegari tem dois cartões amarelos na Libertadores. Mesmo assim, é provável que Abel Braga acione jogadores como Jhon Arias, Nonato e Martinelli, que vem se destacando.

Do lado do Olimpia, Júlio César Cáceres não poderá contar com Guillermo Paiva, expulso na partida contra o Atlético Nacional. Contudo, o time pode ter o retorno de Alfredo Aguilar. O goleiro titular da equipe teve uma celulite infecciosa no glúteo, mas a imprensa do Paraguai afirma que ele deve retornar contra o Flu. Assim como no caso do Tricolor, o técnico também poupou seus titulares no campeonato nacional visando a Libertadores.

FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X OLÍMPIA