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Tricolor

Fluminense x Olimpia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Times se enfrentam nesta quarta, às 21h30, no Estádio Nilton Santos; Abel Braga deve repetir a escalação contra o Millonarios
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 17:39

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:39

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu e alcançou a liderança isolada do Carioca
O Fluminense está focado para conquistar mais uma vitória na Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Nesta quarta-feira (09), o Fluminense enfrenta mais uma etapa da Libertadores. Depois de ser eliminado pelo Olimpia na edição de 2013, o Tricolor terá a chance da revanche, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da competição. Em boa fase, o time de Abel Braga faz uma sequência de vitórias histórica e ainda não perdeu ou empatou no torneio continental.
Para o duelo, o técnico do Flu deve repetir a mesma escalação dos jogos contra o Millonarios. Sem outros desfalques além de Fred, Luan Freitas e John Kennedy, o Tricolor ainda conta com força total para abrir vantagem em casa, uma vez que o time principal não atuou na vitória sobre o Resende. Do elenco, apenas Calegari tem dois cartões amarelos na Libertadores. Mesmo assim, é provável que Abel Braga acione jogadores como Jhon Arias, Nonato e Martinelli, que vem se destacando.
Do lado do Olimpia, Júlio César Cáceres não poderá contar com Guillermo Paiva, expulso na partida contra o Atlético Nacional. Contudo, o time pode ter o retorno de Alfredo Aguilar. O goleiro titular da equipe teve uma celulite infecciosa no glúteo, mas a imprensa do Paraguai afirma que ele deve retornar contra o Flu. Assim como no caso do Tricolor, o técnico também poupou seus titulares no campeonato nacional visando a Libertadores.

FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X OLÍMPIA

  • Data/Hora: 09/03/2022, às 21h30
  • Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)  
  • Onde assistir: Conmebol TV, SBT Rio e ESPN 

  • FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Nino, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano. Técnico: Abel Braga 
  • OLÍMPIA: Alfredo Aguilar (Gastón Olveira); Victor Salazar, Salcedo, Antolín Alcáraz e Iván Torres; Alejandro Silva, Paredes, Richard Ortiz e Fernando Cardozo; Recalde e Derlis González. Técnico: Júlio César Cáceres

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