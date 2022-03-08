Fluminense x Olimpia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quarta-feira (09), o Fluminense enfrenta mais uma etapa da Libertadores. Depois de ser eliminado pelo Olimpia na edição de 2013, o Tricolor terá a chance da revanche, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da competição. Em boa fase, o time de Abel Braga faz uma sequência de vitórias histórica e ainda não perdeu ou empatou no torneio continental.
Para o duelo, o técnico do Flu deve repetir a mesma escalação dos jogos contra o Millonarios. Sem outros desfalques além de Fred, Luan Freitas e John Kennedy, o Tricolor ainda conta com força total para abrir vantagem em casa, uma vez que o time principal não atuou na vitória sobre o Resende. Do elenco, apenas Calegari tem dois cartões amarelos na Libertadores. Mesmo assim, é provável que Abel Braga acione jogadores como Jhon Arias, Nonato e Martinelli, que vem se destacando.
Do lado do Olimpia, Júlio César Cáceres não poderá contar com Guillermo Paiva, expulso na partida contra o Atlético Nacional. Contudo, o time pode ter o retorno de Alfredo Aguilar. O goleiro titular da equipe teve uma celulite infecciosa no glúteo, mas a imprensa do Paraguai afirma que ele deve retornar contra o Flu. Assim como no caso do Tricolor, o técnico também poupou seus titulares no campeonato nacional visando a Libertadores.
FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X OLÍMPIA
- Data/Hora: 09/03/2022, às 21h30
- Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Onde assistir: Conmebol TV, SBT Rio e ESPN
- FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Nino, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano. Técnico: Abel Braga
- OLÍMPIA: Alfredo Aguilar (Gastón Olveira); Victor Salazar, Salcedo, Antolín Alcáraz e Iván Torres; Alejandro Silva, Paredes, Richard Ortiz e Fernando Cardozo; Recalde e Derlis González. Técnico: Júlio César Cáceres