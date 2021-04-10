Fluminense x Nova Iguaçu: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Depois de conhecer os adversários da Libertadores, o Fluminense volta novamente o foco para o Campeonato Carioca, onde ainda tenta garantir vaga na fase final. Neste domingo, o Tricolor terá pela frente o Nova Iguaçu, no retorno ao Maracanã após a suspensão de partidas no Rio de Janeiro. O duelo será às 18h, pela nona rodada do Estadual.

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O Flu vem de uma importante goleada contra o Macaé e é o quarto colocado do Carioca, com 13 pontos. A equipe ainda tenta entrar na melhor forma física e fazer atuações convincentes, somando quatro vitória, um empate e três derrotas até aqui. Para esta partida o técnico Roger Machado deverá repetir o time da última partida, mantendo Kayky no ataque.

Oitavo colocado, o Nova Iguaçu vem de uma derrota para o Volta Redonda e ainda sonha em encostar no G4. A diferença para o Flu atualmente é de quatro pontos. No total, são duas vitórias, três empates e três derrotas.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

Data/Hora: 10/04/2021, às 18hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes BrunoOnde ver: pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

Desfalques: Matheus Ferraz (dores no joelho direito), Luan Freitas (pé esquerdo), Reginaldo (dores na coxa direita) e Pedro Rangel (incômodo no ombro esquerdo)Pendurados: Gabriel TeixeiraSuspensos: Ninguém

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Victor)Luis Henrique; Leonardo, André Santos, Gilberto, Menezes; Abuda, Vandinho, Dieguinho; Yan, Luã Lúcio e Raphael Carioca.

Pendurados: Gilberto, Anderson Kunzel, Vinicius, YanSuspensos: Ninguém