Fluminense x Millonarios: Veja como comprar ingressos para a partida da Libertadores

O Fluminense inicia, nesta quinta-feira, a partir das 15h, a venda de ingressos para a partida contra o Millonarios (COL), que acontece na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta do confronto de segunda fase da Libertadores. No primeiro momento, os sócios podem fazer check-in, enquanto a venda para não-sócios se inicia na sexta. Os valores sem desconto variam entre R$60 e R$80 (inteira).Sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o E-Ticket e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda. Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda listados abaixo. No dia da partida (01/03), a bilheteria de São Januário vai funcionar apenas para a retirada de ingressos comprados pela internet, das 10h até o final do primeiro tempo. No sábado (26/02), haverá venda física apenas no Maracanã, das 10h às 17h.

Seguindo as diretrizes da Prefeitura do Rio para o acesso de torcedores ao estádio, somente poderão entrar aqueles que estiverem em dia com o calendário de vacinação. Ou seja, 50 anos ou mais com a dose de reforço e de 18 a 49 anos com a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos ficam sem obrigatoriedade de comprovação.

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – 24/02 (quinta-feira), às 15h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 24/02 (quinta-feira), às 18h- Guerreiro – 24/02 (quinta-feira), às 21h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 25/02 (sexta-feira), às 10h- Não-Sócios do Fluminense: Vendas em fluminensefc.futebolcard.com- Torcida visitante: Vendas em millonarios.futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 28/02 (segunda-feira), às 23h59VALORES

Arquibancada

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 40

Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

Setor Social

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 25- Guerreiro – R$ 50

Não-Sócios- Inteira - R$ 80- Meia-entrada - R$ 40

TORCIDA VISITANTE- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso, que poderá ser feita em qualquer um dos pontos listados abaixo. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

Confira os pontos de venda e retirada:

TORCIDA DO FLUMINENSE

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Sexta (25/02), das 10h às 20h- Domingo (27/02), das 10h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 20h- Terça (01/03), das 10h às 19h

Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sexta (25/02), das 10h às 17h- Sábado (26/02), das 10h às 17h- Domingo (27/02), das 10h às 17h- Segunda (28/02), das 10h às 17h- Terça (01/03), das 10h às 19h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 15h às 20h- Segunda (28/02), das 15h às 20h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 20h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 20h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Sexta (25/02), das 10h às 18h- Domingo (27/02), das 10h às 14h- Segunda (28/02), das 10h às 18h- Terça (01/03), das 10h às 14h

Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 20h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Sexta (25/02), das 10h às 21h- Domingo (27/02), das 13h às 20h- Segunda (28/02), das 10h às 21h

TORCIDA VISITANTE

Maracanã – Bilheteria 1- Sexta (25/02), das 10h às 17h- Sábado (26/02), das 10h às 17h- Domingo (27/02), das 10h às 17h- Segunda (28/02), das 10h às 17h

Maracanã – Bilheteria 2- Terça (01/03), das 10h às 19h

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h30- A torcida do Fluminense entrará pelos seguintes acesso: Portão Principal (setor social), Portão 3 (camarotes) e Portões 9A, 9B e 9C (arquibancada)- A torcida visitante vai entrar pelo Portão 11 (arquibancada de visitantes)- É obrigatório o uso de máscara- São proibidas ações como "rua de fogo" para recepção dos jogadores na chegada ao estádio, bem como a entrada no estádio com bandeirões, bandeiras em hastes de qualquer tipo, fogos, sinalizadores, pau de selfie e guarda-chuva.- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio