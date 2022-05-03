Fluminense x Junior Barranquilla (COL): onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o Fluminense tem pela frente um jogo que vale por decisão. Na disputa pela liderança do Grupo H da Sul-Americana, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla no Maracanã, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos. O confronto entre adversários diretos será também o primeiro de Fernando Diniz à frente do elenco, que pode ter retornos. Do lado do visitante, o técnico Juan Cruz Real terá dois desfalques. A partida será transmitida pela Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!Fernando Diniz terá um retorno importante para o jogo em casa. David Braz, que havia sofrido uma contusão na perna esquerda, voltou a treinar com o grupo e pode voltar à titularidade. Felipe Melo e Manoel também fizeram atividades com o elenco, mas ainda devem ser desfalques para o duelo. Jhon Arias, que machucou o tornozelo direito na partida contra o Santa Fe-ARG, também não irá atuar.O Junior, por sua vez, tem dois desfalques certos para a rodada. O volante Didier Moreno e o zagueiro Daniel Rosero receberam três cartões amarelos e estão suspensos. A equipe acumula sete pontos na Sul-Americana até agora, com duas vitórias e um empate, na liderança do Grupo H. A três pontos de distância, com quatro, o Flu precisa vencer para empatar na classificação e, assim, buscar a vaga na próxima etapa da competição.FICHA TÉCNICAFluminense x Junior Barranquilla
Data/Hora: 04/05, às 21h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR) Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Cuevas (PAR)Onde assistir: Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)Fábio; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro (David Braz), Marlon (Cris Silva); André (Nonato), Yago Felipe, PH Ganso; Luiz Henrique (Caio Paulista), Willian Bigode e Germán Cano. Pendurados: Ninguém. Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé), Felipe Melo (em transição), Manoel (dor muscular na coxa direita), Jhon Arias (contusão no tornozelo direito) e Luan Freitas (cirurgia no joelho direito).Suspensos: Ninguém.
JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Juan Cruz Real)Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Velasco, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Esparragoza, Giraldo, Edwin Cetré, Yesus Cabrera; Fredy Hinestroza e Borja.Pendurados: Daniel Giraldo, Dany Rosero, Yesús Cabrera e Borja.Desfalques: Ninguém. Suspensos: Didier Moreno e Dany Rosero.