Fluminense x Junior Barranquilla (COL): onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o Fluminense tem pela frente um jogo que vale por decisão. Na disputa pela liderança do Grupo H da Sul-Americana, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla no Maracanã, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos. O confronto entre adversários diretos será também o primeiro de Fernando Diniz à frente do elenco, que pode ter retornos. Do lado do visitante, o técnico Juan Cruz Real terá dois desfalques. A partida será transmitida pela Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!Fernando Diniz terá um retorno importante para o jogo em casa. David Braz, que havia sofrido uma contusão na perna esquerda, voltou a treinar com o grupo e pode voltar à titularidade. Felipe Melo e Manoel também fizeram atividades com o elenco, mas ainda devem ser desfalques para o duelo. Jhon Arias, que machucou o tornozelo direito na partida contra o Santa Fe-ARG, também não irá atuar.O Junior, por sua vez, tem dois desfalques certos para a rodada. O volante Didier Moreno e o zagueiro Daniel Rosero receberam três cartões amarelos e estão suspensos. A equipe acumula sete pontos na Sul-Americana até agora, com duas vitórias e um empate, na liderança do Grupo H. A três pontos de distância, com quatro, o Flu precisa vencer para empatar na classificação e, assim, buscar a vaga na próxima etapa da competição.FICHA TÉCNICAFluminense x Junior Barranquilla