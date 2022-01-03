Fluminense x Jacuipense (BA): veja provável time do Tricolor e onde assistir ao jogo da Copinha

A competição mais importante das divisões de base no futebol brasileiro está de volta. Após hiato de um ano em virtude da pandemia global de Covid-19, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou e um dos seus maiores vencedores estreia nesta terça-feira. O Fluminense enfrentará o Jacuipense (BA), às 15h15, na sede de Matão-SP. Ambas as equipes fazem parte do Grupo 6 ao lado de Fast e da dona da casaMatonense. O Tricolor carioca vai em busca do hexacampeonato, já que ergueu a taça em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Ao todo 24 jogadores viajaram para Matão, em São Paulo, e procuram conquistar o título depois de 33 anos de jejum.

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O Fluminense aposta na "Geração dos sonhos", de Xerém, com John Kennedy e Matheus Martins, que atuam pelo time profissional, além de Wallace e Jefté. Outro nome importante é o de Arthur, que com apenas 16 anos é uma da maiores promessas da base tricolor e foi o atleta mais jovem a estrear na equipe principal do clube.

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Além deles, os goleiros Thiago e Cayo Fellipe, os laterais Jhonny, Marcos Pedro e Jefté, os zagueiros Felipe, Davi, Joilson, Justen e Cipriano compõem o elenco de jovens. No meio de campo, Nathan, Alexsander, Edinho, Wallace, Yago e Arthur se unem aos atacantes John Kennedy, Matheus Martins, Caua Aguiar. Miguel Vinicius, Alexandre Jesus, Guilherme, Jefferson e Luan Brito no time dirigido pelo técnico Eduardo Oliveira. FICHA TÉCNICAFluminense x Jacuipense​​Data-hora: 04/01/2022, às 15h15Local: Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP)Árbitro: Gabriel Petrini Rodrigues CruzÁrbitro Assistente 1: Edson Rodrigues dos SantosÁrbitro Assistente 2: Gilberto Aparecido RomachelliQuarto Árbitro: Isaque Xavier de CamargoAnalista de Vídeo: Marcio Luiz AugustoOnde assistir: SporTV

Provável Fluminense: Thiago, Jhonny, Davi, Felipe, Marcos Pedro; Alexsander, Edinho, Wallace; Matheus Martins, John Kennedy e Alexandre Jesus. Técnico: Eduardo Oliveira