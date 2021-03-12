Fluminense x Internacional: onde ver, destaques e regulamento da final do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado, pela final do Brasileiro Sub-18 (Arte Lance!

Chegou o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Neste sábado, o Fluminense, em sua estreia em decisões, terá a dura missão de desbancar o Internacional, atual campeão da categoria. A partida, nas Laranjeiras, às 10h, terá transmissão do SporTV e da CBF TV. O Tricolor carioca se classificou após sete vitórias, um empate e três derrotas, enquanto as Coloradas tiveram oito vitórias, dois empates e uma derrota. Veja a seguir o retrospecto, o regulamento, destaques e prováveis escalações das equipes.

COMO FOI ATÉ AQUI

O Brasileirão teve quatro fases. Na primeira, com 24 equipes divididas em seis grupos, o Fluminense foi o vice-líder do Grupo B com 12 pontos, sendo quatro vitórias e duas derrotas. Já o Internacional ficou em primeiro no Grupo A, com 18 pontos conquistados vencendo todas as seis partidas. Já na segunda fase, as equipes restantes se dividiram em dois grupos, se enfrentando em si em turno único. O Flu passou novamente na segunda posição, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota). O Inter também foi vice-líder, com cinco pontos, uma vitória e dois empates.

Na semifinal, o Tricolor carioca empatou com o Santos em casa por 1 a 1, mas goleou na Vila Belmiro por 5 a 1. As Coloradas sofreram mais, pois foram derrotadas por 3 a 1 na ida, buscaram o placar fora de casa e avançaram nos pênaltis. Devido à maior pontuação nas fases prévias, a equipe gaúcha vai decidir o campeonato em casa.QUEM SE DESTACOU

Fábrica de craques, Xerém também abriga bons talentos do futebol feminino. No Fluminense, comandado por Filipe Torres, auxiliar que assumiu a equipe após o treinador Isaías Rodrigues precisar passar por uma operação renal, estão algumas jogadoras de destaque. Ao longo da campanha, pode-se destacar Lara Dantas, camisa 10, Luiza Travassos, camisa 8, além da zagueira Tarciane, uma potência nas bolas aéreas, e Luany Rosa, uma das joias do clube.

Do lado das Gurias Coloradas, Mileninha é a artilheira isolada do Brasileirão, com nove gols. Para se ter ideia, Carolina, a maior goleadora do Flu, tem quatro. A goleira Gabi Barbieri brilhou na semifinal e defendeu duas penalidades. Além delas, a dupla de zaga formada por Guta e Duda Flores também foi um destaque da partida contra o São Paulo.

REGULAMENTO

O torcedor pode se perguntar como foi que o Internacional levou a partida com o São Paulo para os pênaltis, já que perdeu na ida por 3 a 1 e venceu a volta por apenas 1 a 0. O regulamento do Brasileirão prevê o critério de desempate não por saldo de gols, mas em sistema de pontuação. Ou seja, se cada time vencer um jogo, independentemente dos placares, a disputa será finalizada nas penalidades.

Em resumo, mesmo que haja uma goleada nos jogos de ida, a volta mantém sua importância. Se o primeiro jogo for empate, quem vencer o segundo é campeão direto. Caso uma equipe saia vencedora na ida, precisará empatar ou vencer na volta para não precisar dos pênaltis.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X INTERNACIONAL

Data/Hora: 13/03/2021, às 10hLocal: Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Rejane Caetano da Silva (FIFA - RJ)Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)Onde ver: SporTV e CBF TV

FLUMINENSE (Técnico: Filipe Torres)Ravena; Andressa, Tarciane, Núbia, Sabrina, Luany, Luiza Travassos, Carolina, Lara, Leandra e Kailane.