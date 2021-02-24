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Fluminense x Fortaleza: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Tricolor Carioca precisa vencer para ter chances de se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. O Leão do Pici, por sua vez, tem chances mínimas de queda...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 18:07

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:07

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
A última rodada do Campeonato Brasileiro chegou. Fluminense e Fortaleza se enfrentarão nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. O Tricolor Carioca precisa da vitória para manter vivo o sonho da vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2021. Enquanto isso, mesmo com chances mínimas, o Leão do Pici não quer correr riscos e um empate já elimina qualquer possibilidade de rebaixamento para a segunda divisão.> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresJá classificado para a Libertadores e em busca da vaga direta na fase de grupos, o Fluminense pode emplacar a segunda maior sequência invicta dos últimos oito anos, chegando a nove jogos seguidos sem derrotas. Além disso, o Fluminense perdeu apenas uma partida no ano, contra o Corinthians. Para conquistar o sonho do G4, o time de Marcão precisa conquistar os três pontos e torcer por um tropeço do São Paulo. O treinador não poderá contar com os suspensos Egídio e Nino.A situação do Fortaleza é diferente. Com 41 pontos o time tem uma chance mínima de ser rebaixado, uma vez que a diferença de saldo para o Vasco é de 12 gols. Mas a motivação não é apenas acabar com qualquer chance de Série B. Uma combinação vitória mais tropeços de Bahia e Sport, colocam o Tricolor do Pici na 14ª colocação, o que os classificaria para a Copa Sul-Americana. > É a última rodada! Veja a tabela e simule agoraFICHA TÉCNICAFLUMINENSE X FORTALEZA
Data e horário: 25/02/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.
Desfalques: Martinelli (lesão); Nino e Egídio (suspensos); Paulo Henrique Ganso (preparação física); e Marcos Paulo e Wellington Silva (barrados).FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo: Ronald (Derley), Juninho e Luiz Henrique; David, Igor Torres e Wellington Paulista.
Desfalques: Gabriel Dias e Felipe (suspensos)
Palpites: Na redação do LANCE!, 90% apostam no Fluminense, enquanto 10% acham que será empate.

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