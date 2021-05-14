Fluminense x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Rivais no ano passado e novamente em 2021, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar para definir quem ficará com o título do Campeonato Carioca. Neste sábado, as equipes fazem a primeira partida da decisão às 21h05, no Maracanã, e devem ter vários de seus titulares em campo. Os últimos dois encontros, pelo Brasileirão e no Estadual, terminaram com vitória do Tricolor já na reta final.

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O Flu chega embalado por 11 jogos de invencibilidade e uma virada heroica diante do Santa Fe (COL) na Libertadores, encaminhando a vaga. Com a maratona de partidas e apenas dois dias de treinamento até a decisão, o técnico Roger Machado tem a dura missão de gerir o elenco entre os titulares e reservas, que vem sendo bastante utilizados nas últimas três rodadas da competição.

Já o Flamengo chega pressionado pelos erros defensivos no empate com o Unión La Calera (CHI) na terça-feira, pela Libertadores. A boa notícia é o retorno do zagueiro Rodrigo Caio e do volante Gerson, que se recuperaram de lesões musculares e foram relacionados por Rogério Ceni. Diego Alves, por outro lado, ainda trata uma fibrose na coxa e segue como desfalque.​Veja a tabela do Campeonato Carioca

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X FLAMENGO

Data/Hora: 15/05/2021, às 21h05Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael CorreiaÁrbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde ver: Record, pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nene; Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Desfalques: John Kennedy (isolamento por Covid-19), Hudson (lesão ligamentar) e Yuri (transição)Pendurados: Wellington e Raúl BobadillaSuspensos: Ninguém

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Rodrigo Caio) e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Desfalques: Diego Alves (fibrose), César (cirurgia no joelho), Renê (lesão muscular), Thiago Maia (cirurgia no joelho) e Michael (lesão muscular)​Pendurados: João GomesSuspensos: Ninguém