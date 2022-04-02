Fluminense x Flamengo: prováveis times e onde assistir à final do Carioca

Chegou a hora da decisão. Neste sábado (02), Fluminense e Flamengo se enfrentam pela última vez neste Campeonato Carioca para definir quem fica com a taça. Depois de vencer por 2 a 0 no primeiro confronto, o Tricolor tem a vantagem e pode perder por até um gol de diferença. Em caso de empate no saldo de gols, o clássico vai para a disputa de pênaltis. O jogo acontece às 18h, no Maracanã.
O Flu vive a expectativa de encerrar o jejum de títulos e está perto de concretizar o primeiro grande objetivo da temporada. Para esta partida, o técnico Abel Braga terá o retorno do atacante Fred, que cumpriu suspensão no jogo de ida. O treinador também espera os retornos de Nino e Luiz Henrique, que estavam em transição após lesões.
Já o Flamengo vive clima de pressão pelas más atuações recentes e pela expectativa de conquistar o tetracampeonato inédito no clube. O técnico Paulo Sousa, porém, terá problemas. Vitinho está fora do confronto da volta, pois teve uma lesão muscular constatada. Ele se junta a Pablo e Rodrigo Caio na lista de desfalques. Já Fabrício Bruno é dúvida após receber uma pancada, assim como Rodinei.
FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X FLAMENGO
- Data e Hora: 02/04/2022, às 18h
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
- Onde assistir: Record TV, canais da Twitch, pay-per-view
- FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Manoel (Nino), David Braz e Cristiano; André, Felipe Melo, Yago Felipe e Ganso; Willian (Luiz Henrique) e Cano. Técnico: Abel Braga
- FLAMENGO: Hugo Souza; Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa