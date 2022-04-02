Decisão

Fluminense x Flamengo: prováveis times e onde assistir à final do Carioca

Depois do 2 a 0 para o Tricolor na primeira partida, rivais decidem quem fica com a taça neste sábado (01), às 18h
LanceNet

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 07:00

Sobrou pontapés e bordoadas para todos os lados no primeiro  jogo entre Flamengo e Fluminense Crédito: Paulo Souza/Divulgação
Chegou a hora da decisão. Neste sábado (02), Fluminense e Flamengo se enfrentam pela última vez neste Campeonato Carioca para definir quem fica com a taça. Depois de vencer por 2 a 0 no primeiro confronto, o Tricolor tem a vantagem e pode perder por até um gol de diferença. Em caso de empate no saldo de gols, o clássico vai para a disputa de pênaltis. O jogo acontece às 18h, no Maracanã.
O Flu vive a expectativa de encerrar o jejum de títulos e está perto de concretizar o primeiro grande objetivo da temporada. Para esta partida, o técnico Abel Braga terá o retorno do atacante Fred, que cumpriu suspensão no jogo de ida. O treinador também espera os retornos de Nino e Luiz Henrique, que estavam em transição após lesões.
Já o Flamengo vive clima de pressão pelas más atuações recentes e pela expectativa de conquistar o tetracampeonato inédito no clube. O técnico Paulo Sousa, porém, terá problemas. Vitinho está fora do confronto da volta, pois teve uma lesão muscular constatada. Ele se junta a Pablo e Rodrigo Caio na lista de desfalques. Já Fabrício Bruno é dúvida após receber uma pancada, assim como Rodinei. 

FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X FLAMENGO

  • Data e Hora: 02/04/2022, às 18h
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo 

  • Onde assistir: Record TV, canais da Twitch, pay-per-view 

  • FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Manoel (Nino), David Braz e Cristiano; André, Felipe Melo, Yago Felipe e Ganso; Willian (Luiz Henrique) e Cano. Técnico: Abel Braga 
  • FLAMENGO: Hugo Souza; Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

