Fluminense x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Arte LANCE!

Com carga de até 20 mil ingressos, o Maracanã receberá o seu último clássico carioca do ano, às 19h deste sábado, quando Fluminense e Flamengo se enfrentarão pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mandante, o Tricolor tenta repetir o triunfo do primeiro turno para embalar rumo à zona de classificação à Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue a caça ao líder.> Confira e simule a tabela do Brasileirão

Depois de três partidas sem vencer, o Tricolor encerrou a indigesta sequência ao bater o Athletico-PR fora de casa. A má notícia fica por conta dos desfalques. Nino está fora pois ainda não se recuperou de pancada no olho sofrida no último jogo. Gabriel Teixeira não retorna, assim como o atacante Fred. Bobadilla, liberado para acompanhar o nascimento da filha na Argentina, não retornou ao Brasil e, por isso, não joga. O técnico Marcão tenta a primeira vitória comandando o Fluminense em Fla-Flus.

Será o primeiro clássico de Renato Gaúcho à frente do Flamengo, que, não bastasse a preocupação natural com a partida, terá dois jogos decisivos pela frente: contra o Athletico-PR (pela volta das semifinais da Copa do Brasil) e o confronto direto com o Atlético-MG no próximo fim de semana. Pedro é dúvida no ataque.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X FLAMENGO - 28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 23 de outubro de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz (Manoel), Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e John Kennedy.

Desfalques: Nino (pancada no olho), Gabriel Teixeira (transição), Bobadilla (liberado para nascimento da filha), Ganso (cirurgia no braço), Fred (fissura no dedinho), Hudson (lesão ligamentar).Suspensos: NinguémPendurados: Jhon Arias, Danilo Barcelos, Nonato e Nino.

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Pedro (Vitor Gabriel, Vitinho ou Kenedy).