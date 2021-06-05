Fluminense x Cuiabá: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Fluminense e Cuiabá se enfrentam neste domingo, pelo Brasileirão (Montagem Lance!

Em busca de suas primeiras vitórias neste Campeonato Brasileiro, Fluminense e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), pela segunda rodada da competição. As duas equipes apenas empataram na estreia e tentam se recuperar para não ficar para trás na tabela de classificação. O duelo será realizado em São Januário por conta do gramado do Maracanã.

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O Flu foi bem diante do São Paulo, fora de casa, mas ficou no 0 a 0. A equipe vem de uma boa vitória no jogo de ida da Copa do Brasil, batendo o Red Bull Bragantino por 2 a 0 no Maracanã. Por conta da maratona de partidas, o técnico Roger Machado pode poupar alguns de seus titulares. Vale lembrar que Nino e Cazares seguem fora pois foram convocados pela Seleção Brasileira olímpica e pelo Equador, respectivamente.

Já o Cuiabá empatou com o Juventude por 2 a 2 e acabou demitindo o técnico Alberto Valentim logo na primeira rodada. Por isso, quem comanda a equipe é o interino Luiz Fernando Iubel, que indicou mudanças na lateral-direita, com João Lucas assumindo a vaga de Lucas Ramon. Além disso, existe dúvidas no meio-campo, com uma possível volta de Auremir, além da disputa entre Camilo e Rafael Gava. Elton, artilheiro da equipe, é dúvida.

Veja a tabela do Brasileirão

FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X CUIABÁ

Data/Hora: 06/06/2021, às 11h (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred (Abel Hernández).

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar), John Kennedy (preparação física), Nino (Seleção olímpica), Cazares (seleção do Equador) e Ganso (gripe)

CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)Walter; João Lucas, Anderson Conceição, Marllon e Uendel; Auremir, Pepê e Rafael Gava (Camilo); Jonathan Cafú, Clayson e Elton (Rafael Papagaio).

Desfalques: Osman, Jenison (departamento médico) e Yuri (emprestado pelo Fluminense)