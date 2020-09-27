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Fluminense x Coritiba: escalações, desfalques, onde ver e palpites

Repleto de desfalques, Tricolor das Laranjeiras tenta se redimir da eliminação da Copa do Brasil no duelo com o Coxa nesta segunda-feira, às 20h no Nilton Santos...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 19:34
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O desejo de mostrar poder de reação cerca o Fluminense nesta segunda-feira. Vindo da eliminação na quarta fase da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras encara o Coritiba, às 20h, no Nilton Santos, em jogo válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Em meio a baixas devido aos jogadores contaminados por Covid-19, o técnico Odair Hellmann tem retornos importantes como o do centroavante Fred. O Coxa, por sua vez, tenta engatar sua segunda vitória consecutiva na competição. O técnico Jorginho tem uma dúvida no meio.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x CORITIBA
Data-Hora: 28-09-20 - 20hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP)​Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!.
FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Egídio (Danilo Barcelos); Hudson, Dodi, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Fred. Técnico: Odair Hellmann
Lesionados: Frazan, Digão, Caio Paulista e Yuri Lima.Com Covid-19: Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo.Suspensos: Nenhum.Pendurados: Ganso, Nino, Fred, Nenê, Michel Araújo e Dodi.
CORITIBA: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Gabriel), Sarrafiore e Robson. Técnico: Jorginho
Lesionados: Neilton e Rhodolfo.Suspenso: Nenhum.​Pendurado: Wellissol
Palpites do LANCE!: 50% afirmaram que o Fluminense vencerá a partida, enquanto 30% apostaram em um triunfo do Coritiba. Outros 20% disseram que o duelo terminará empatado.

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