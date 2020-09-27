Fluminense x Coritiba: escalações, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O desejo de mostrar poder de reação cerca o Fluminense nesta segunda-feira. Vindo da eliminação na quarta fase da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras encara o Coritiba, às 20h, no Nilton Santos, em jogo válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em meio a baixas devido aos jogadores contaminados por Covid-19, o técnico Odair Hellmann tem retornos importantes como o do centroavante Fred. O Coxa, por sua vez, tenta engatar sua segunda vitória consecutiva na competição. O técnico Jorginho tem uma dúvida no meio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x CORITIBA

Data-Hora: 28-09-20 - 20hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP)​Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!.

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Egídio (Danilo Barcelos); Hudson, Dodi, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Fred. Técnico: Odair Hellmann

Lesionados: Frazan, Digão, Caio Paulista e Yuri Lima.Com Covid-19: Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo.Suspensos: Nenhum.Pendurados: Ganso, Nino, Fred, Nenê, Michel Araújo e Dodi.

CORITIBA: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Gabriel), Sarrafiore e Robson. Técnico: Jorginho

Lesionados: Neilton e Rhodolfo.Suspenso: Nenhum.​Pendurado: Wellissol