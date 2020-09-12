Fluminense x Corinthians: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Osvaldo Lima/Photo Premium

Neste domingo, o Maracanã receberá um confronto entre dois grandes que vêm de derrotas em clássicos e precisam vencer para sair da crise. De um lado, o Fluminense, há três partidas sem vitória, está pressionado pelas atuações muito abaixo do esperado. Do outro, o Corinthians, também com partidas ruins, perdeu para o Palmeiras e demitiu o técnico Tiago Nunes. A partida será às 16h, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flu vive tempos conturbados. Depois de perder Evanilson para o Porto (POR), Odair Hellmann ainda tenta encontrar a melhor formação para o ataque tricolor e luta por mais regularidade do time nas partidas. Além disso, a equipe tenta retomar a confiança antes do confronto contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

O Corinthians viaja ao Rio de Janeiro com mudanças dentro e fora de campo, Após a demissão de Tiago Nunes, na última sexta-feira, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assumiu o comando interino da equipe principal de forma interina e já será obrigado a lidar com desfalques. Fagner e Danilo Avelar, suspensos, estão fora, Michel Macedo e Bruno Méndez devem ser os substitutos. Luan e Boselli, em tratamento, seguem fora de combate.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X CORINTHIANSData/Hora: 13/09/2020, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo Barcelos; Yuri, Dodi, Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo.

Desfalques: Fred (Covid-19) e Frazan (lesionado)Pendurados: Michel Araújo, Ganso e NinoSuspensos: Ninguém

CORINTHIANS (Técnico: Dyego Coelho)Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo; Ramiro (Gustavo Silva), Araos (Mateus Vital) e Otero; Jô.

Desfalques: Luan (estiramento leve na coxa direita), Léo Natel (dores) e Boselli (entorse no tornozelo direito).Pendurados: Ramiro, Otero, Araos e GabrielSuspensos: Fagner e Danilo Avelar (cartão vermelho)