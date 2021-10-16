Fluminense x Cabofriense: Onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto

Neste domingo, o Fluminense enfrenta a Cabofriense, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca Feminino. As Guerreiras do Fluzão ainda não perderam na competição e, após a goleada sobre o Barcelona-RJ, vem confiantes para ampliar o saldo de gols e subir na tabela. A partida será transmitida pela FluTV.Com nove pontos em três jogos, e o Fluminense tem 100% de aproveitamento no Carioca e ocupa a quarta posição, atrás apenas pelo saldo de gols. Até agora, o Tricolor marcou 14 gols e não sofreu nenhum. A Cabofriense, por sua vez, ainda não venceu e marcou gols no campeonato. A equipe sofreu 23 gols.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICA FLUMINENSE x CABOFRIENSEData/Hora: 17/10/2021, às 15hLocal: CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Árbitra: Jenifer Alves de FreitasAssistentes: Naiara Mendes Tavares e Juliana Silva MeloOnde assistir: FluTV
FLUMINENSE (Técnica: Thaissan Passos)Nicole; Vilmara, Dani Serrão, Larissa Nepomuceno, Fernanda; Maria Luisa, Andresa Ferreira, Rivena; Luany, Ronaldinha e Elisa Amorim.
CABOFRIENSE (Técnico: Antônio Celio)Day; Jessica, Dayane, Tatiane, Pamela; Dani, Amanda, Jaciara; Daniele, Francine e Larissa.