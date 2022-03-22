Fluminense x Botafogo: veja como comprar ingressos para o jogo no Maracanã

As vendas de ingressos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca já estão abertas para as torcidas de Fluminense e Botafogo. As equipes se enfrentam no próximo domingo, dia 27, às 16h, no Maracanã. A comercialização pela internet termina no dia da partida, às 15h. Os valores variam de R$ 50 a R$ 200 na inteira e sócios dos dois clubes têm desconto de 50%.Sócios do Flu terão disponíveis as seguintes modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio e o E-ticket, além do ingresso tradicional. Não-sócios deverão retirar o ingresso em um dos pontos de venda. A venda online para não-sócios será aberta às 18h, enquanto a venda nas bilheterias terá início na quinta-feira (24/03), a partir das 10h.

Em função do regulamento da competição, que prevê divisão de receitas, o desconto de 100% para sócios do Fluminense não é aplicado em clássicos, semifinais e finais do Cariocão. Com isso, em acordo com o adversário, ficou determinado o desconto de 50% para sócios de todos os planos das duas equipes. Também por essa razão, o Flu fica impossibilitado de conceder o benefício extra aos sócios de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que ele se manteve adimplente.

Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao Maracanã é a apresentação do comprovante de vacinação (emitido através do aplicativo Conecte Sus) no ato da compra/retirada do ingresso e na entrada do estádio. Com isso, somente poderão entrar aqueles que estiverem em dia com o seguinte calendário de vacinação: 50 anos ou mais: dose de reforço; de 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose); adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação.

VENDA ONLINE

Sócios do Fluminense- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante- Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para a torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 27/03 (domingo), às 15h

VALORES

Setor Sul (torcida do Fluminense)- Sócios e meia-entrada – R$ 25- Não-Sócios e inteira – R$ 50

Setor Leste (torcida mista)- Sócios e meia-entrada – R$ 30- Não-Sócios e inteira – R$ 60

Setor Maracanã Mais (torcida mista)*- Sócios e meia-entrada – R$ 132- Não-Sócios e inteira – R$ 200*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

Setor Norte (torcida visitante)- Sócios e meia-entrada – R$ 25- Não-Sócios e inteira – R$ 50

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.PONTOS DE VENDA E RETIRADA

Torcida do Fluminense

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Quinta (24/03), das 10h às 20h- Sexta (25/03), das 10h às 20h- Sábado (26/03), das 10h às 20h- Domingo (27/03), das 10h às 13h

Maracanã – Bilheteria 2 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sexta (25/03), das 10h às 17h- Sábado (26/03), das 10h às 17h- Domingo (27/03), das 10h até o final do primeiro tempo

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Quinta (24/03), das 10h às 17h- Sexta (25/03), das 10h às 17h- Sábado (26/03), das 10h às 17h

Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Quinta (24/03), das 10h às 21h- Sexta (25/03), das 10h às 21h- Sábado (26/03), das 10h às 21h

Torcida visitante

Estádio Nilton Santos – Bilheteria Norte- Quinta (24/03), das 10h às 17h- Sexta (25/03), das 10h às 17h- Sábado (26/03), das 10h às 17h

General Severiano- Quinta (24/03), das 10h às 17h- Sexta (25/03), das 10h às 17h- Sábado (26/03), das 10h às 17h

Maracanã – Bilheteria 4- Sexta (25/03), das 10h às 17h- Sábado (26/03), das 10h às 17h- Domingo (27/03), das 10h até o final do primeiro tempo

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões serão abertos às 14h- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 50