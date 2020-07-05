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futebol

Fluminense x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes, alinhadas fora de campo, fazem clássico no Estádio Nilton Santos pela semifinal da Taça Rio, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:00

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Alinhados fora dos gramados contra a retomada do futebol no meio da pandemia do novo coronavírus, Fluminense e Botafogo duelam neste domingo por uma vaga na final da Taça Rio. A partida, às 16h, no Estádio Nilton Santos, coloca frente a frente o Tricolor, com um retorno ruim após a paralisação, e o Alvinegro, que voltou com uma goleada, mas, assim como o Flu, não saiu do 0 a 0 no último jogo.
O time de Odair Hellmann terá o retorno do lateral-esquerdo Egídio, que estava suspenso na última rodada. Porém, perdeu o zagueiro Matheus Ferraz após este levar o terceiro cartão amarelo. Do lado de Paulo Autuori, não há desfalques com relação ao time que empatou com a Portuguesa.
FLUMINENSE X BOTAFOGO:
Data/Hora: 05/07/2020, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAuxiliares: Michael Correia e Diogo Carvalho SilvaVAR: Por economia, não haverá VAROnde ver: Globo e tempo real do LANCE!

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