Fluminense x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Alinhados fora dos gramados contra a retomada do futebol no meio da pandemia do novo coronavírus, Fluminense e Botafogo duelam neste domingo por uma vaga na final da Taça Rio. A partida, às 16h, no Estádio Nilton Santos, coloca frente a frente o Tricolor, com um retorno ruim após a paralisação, e o Alvinegro, que voltou com uma goleada, mas, assim como o Flu, não saiu do 0 a 0 no último jogo.