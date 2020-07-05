Fluminense x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Alinhados fora dos gramados contra a retomada do futebol no meio da pandemia do novo coronavírus, Fluminense e Botafogo duelam neste domingo por uma vaga na final da Taça Rio. A partida, às 16h, no Estádio Nilton Santos, coloca frente a frente o Tricolor, com um retorno ruim após a paralisação, e o Alvinegro, que voltou com uma goleada, mas, assim como o Flu, não saiu do 0 a 0 no último jogo.
O time de Odair Hellmann terá o retorno do lateral-esquerdo Egídio, que estava suspenso na última rodada. Porém, perdeu o zagueiro Matheus Ferraz após este levar o terceiro cartão amarelo. Do lado de Paulo Autuori, não há desfalques com relação ao time que empatou com a Portuguesa.
FLUMINENSE X BOTAFOGO:
Data/Hora: 05/07/2020, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAuxiliares: Michael Correia e Diogo Carvalho SilvaVAR: Por economia, não haverá VAROnde ver: Globo e tempo real do LANCE!