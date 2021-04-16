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futebol

Fluminense x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes fazem clássico decisivo por semifinal na 10ª rodada do Campeonato Carioca, neste sábado, no Maracanã...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 17:57
Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C - Vítor Silva/Botafogo
Vivendo momentos distintos, Fluminense e Botafogo se encontram neste sábado, às 16h, no Maracanã, para o primeiro Clássico Vovô da temporada. O Tricolor tenta manter a ótima sequência contra o rival, além de carimbar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, enquanto o Alvinegro quer se reerguer após a eliminação na Copa do Brasil.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Na expectativa pela estreia na Libertadores na próxima quinta-feira e vivendo a empolgação pelo pacotão de reforços apresentado, o Fluminense vem de três partidas sem perder. Com Volta Redonda e Flamengo já classificados, o time de Roger Machado pode garantir a vaga se vencer a partida deste sábado.
Atual sexto colocado, o Botafogo precisa vencer e, mesmo assim, não entraria no G4 nesta rodada, mas chegaria a última dependendo de poucas combinações para avançar. O Alvinegro, porém, vem em momento complicado. São quatro empates seguidos e a eliminação para o ABC na Copa do Brasil após uma disputa de pênaltis.
FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X BOTAFOGO
Data/Hora: 17/04/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Michael Correia e Diogo Carvalho SilvaOnde ver: pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago Felipe (Luiz Henrique); Nenê, Kayky e Fred.
Desfalques: Matheus Ferraz e Fernando Pacheco (lesionados)Pendurados: Wellington e Gabriel TeixeiraSuspensos: Ninguém
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan; Paulo Victor, Luiz Otávio, Ricardinho, Kayque; Felipe Ferreira, Marco Antônio; Matheus Nascimento
Desfalques: Guilherme Santos, Navarro e Frizzo (lesionados)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 90% das pessoas apostam na vitória do Fluminense, enquanto 10% acham que será empate.

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