Fluminense x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Depois de um quente clássico com o Flamengo vencido nos minutos finais, o Fluminense volta a encarar um rival nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo, líder do Campeonato Carioca, defende a invencibilidade na temporada dentro de sua casa, mas como visitante. A bola rola às 20h e o confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.Depois da derrota para o Bangu na estreia, o Flu se recuperou e engatou três vitórias seguidas. Às vésperas da estreia na Libertadores, o técnico Abel Braga chegou a poupar titulares contra o Audax Rio, mas deve ter força máxima, como aconteceu diante do Flamengo. Calegari, vale lembrar, está suspenso depois de ser expulso no Fla-Flu.