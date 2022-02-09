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Fluminense x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:49
Depois de um quente clássico com o Flamengo vencido nos minutos finais, o Fluminense volta a encarar um rival nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo, líder do Campeonato Carioca, defende a invencibilidade na temporada dentro de sua casa, mas como visitante. A bola rola às 20h e o confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.Depois da derrota para o Bangu na estreia, o Flu se recuperou e engatou três vitórias seguidas. Às vésperas da estreia na Libertadores, o técnico Abel Braga chegou a poupar titulares contra o Audax Rio, mas deve ter força máxima, como aconteceu diante do Flamengo. Calegari, vale lembrar, está suspenso depois de ser expulso no Fla-Flu.
O Botafogo, que passa por uma fase de transição após a aquisição da SAF por John Textor, está invicto na temporada. São três vitórias e um empate até o momento.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X BOTAFOGO
Data/Hora: 10/02/2022, às 20hLocal: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima FilhoVAR: Rodrigo Nunes de SáOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.
Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: Felipe MeloSuspensos: Calegari (vermelho direto)
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Fabinho, Breno; Ronald (Luiz Fernando), Raí (Felipe Ferreira), Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
Desfalques: Rafael, Vinícius Lopes e Carlinhos (lesionados); Ênio, Chay e Klaus (transição)Pendurados: Matheus NascimentoSuspensos: -
Crédito: FluminenseeBotafogoseenfrentampelaquintarodadadoCarioca(Foto:Reprodução/Fluminense

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