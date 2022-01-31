Fluminense x Audax Rio: confira informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca

O Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Audax Rio, que acontece nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O duelo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, e os ingressos estarão disponíveis a partir desta segunda, a partir das 18h, em duas modalidades de acesso. A carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que poderá ser retirado em um dos pontos de venda. Com isso, o clube carioca seguirá as diretrizes da Prefeitura do Rio de Janeiro para controlar o acesso ao estádio estiverem em dia com o seguinte calendário de vacinação. Os sócios que não tiverem carteirinha terão que obrigatoriamente retirar o ingesso no horário estipulado.

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- 50 anos ou mais: dose de reforço- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação

O torcedor será obrigado a apresentar o comprovante do ciclo vacinal seguinta a tabela especificado acima. Esse comprovante de vacinação é emitido através do aplicativo Conecte Sus e deverá ser apresentado no momento da compra, retirada do ingresso e na entrada do estádio.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca ​O Fluminense irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. Esses descontos serão aplicados de acordo com o regulmento. Os sócios que tiverem direito ao ingresso extra deverão escolhera mesma modalidade de acesso ao estádio para os dois tickets. A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 31/01 (segunda-feira), às 18h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 31/01 (segunda-feira), às 19h- Guerreiro – 01/02 (terça-feira), às 10h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 31/02 (terça-feira), às 10h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

Encerramento das vendas online: 03/02 (quinta-feira), às 12h

VALORES

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 50- Meia-entrada - R$ 25

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

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RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

Confira os pontos de venda e retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 19h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 01 e 02/02 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 03/02 (quinta), das 10h às 15h

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (03/02).

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h15- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.