Fluminense x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Dois trabalhos em fase inicial se chocam neste sábado, no duelo entre Fluminense e Athletico-PR pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times de Fernando Diniz e Felipão se enfrentam às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e chegam mais confiantes depois das classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana.O Fluminense segue invicto com Diniz e despachou o Vila Nova com duas vitórias, mas ainda sofre para ser mais regular. A equipe precisará mandar a partida em Volta Redonda porque o Maracanã realiza a troca para o gramado de inverno atualmente. Os desfalques são Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, que seguem em processo de recuperação.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
O Athletico bateu o Tocantinópolis por 4 a 0 na primeira partida de Felipão, que aproveitou para fazer alguns testes, além das estreias de Matheus Babi e Dedé. No Brasileirão, o Furacão deverá ter força máxima pois vive uma pressão por resultados com apenas seis pontos e na 12ª colocação. Marcelo Cirino, com dores na coxa, segue fora, enquanto Matheus Felipe, Canobbio e Vitinho retornam após serem poupados.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATHLETICO-PR
Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano
Desfalques: Felipe Melo (transição), Luan Freitas (cirurgia), Ganso (lesão na coxa)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Felipão)Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Erick e Matheus Fernandes; Canobbio, Vitinho e Pablo.
Desfalques: Marcelo Cirino (dores na coxa), Terans (problemas particulares), Léo Cittadini (dores no quadril)Pendurados: Pedro Henrique, Hugo Moura e ChristianSuspensos: Ninguém