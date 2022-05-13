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Fluminense x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam no Raulino de Oliveira neste sábado em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 19:43
Dois trabalhos em fase inicial se chocam neste sábado, no duelo entre Fluminense e Athletico-PR pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times de Fernando Diniz e Felipão se enfrentam às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e chegam mais confiantes depois das classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana.O Fluminense segue invicto com Diniz e despachou o Vila Nova com duas vitórias, mas ainda sofre para ser mais regular. A equipe precisará mandar a partida em Volta Redonda porque o Maracanã realiza a troca para o gramado de inverno atualmente. Os desfalques são Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, que seguem em processo de recuperação.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
O Athletico bateu o Tocantinópolis por 4 a 0 na primeira partida de Felipão, que aproveitou para fazer alguns testes, além das estreias de Matheus Babi e Dedé. No Brasileirão, o Furacão deverá ter força máxima pois vive uma pressão por resultados com apenas seis pontos e na 12ª colocação. Marcelo Cirino, com dores na coxa, segue fora, enquanto Matheus Felipe, Canobbio e Vitinho retornam após serem poupados.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATHLETICO-PR
Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano
Desfalques: Felipe Melo (transição), Luan Freitas (cirurgia), Ganso (lesão na coxa)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Felipão)Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Erick e Matheus Fernandes; Canobbio, Vitinho e Pablo.
Desfalques: Marcelo Cirino (dores na coxa), Terans (problemas particulares), Léo Cittadini (dores no quadril)Pendurados: Pedro Henrique, Hugo Moura e ChristianSuspensos: Ninguém
Crédito: FluminenserecebeoAthleticoemVoltaRedondaparaasextarodadadoBrasileirão(MontagemLANCE!

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