Fluminense x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Dois trabalhos em fase inicial se chocam neste sábado, no duelo entre Fluminense e Athletico-PR pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times de Fernando Diniz e Felipão se enfrentam às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e chegam mais confiantes depois das classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana.O Fluminense segue invicto com Diniz e despachou o Vila Nova com duas vitórias, mas ainda sofre para ser mais regular. A equipe precisará mandar a partida em Volta Redonda porque o Maracanã realiza a troca para o gramado de inverno atualmente. Os desfalques são Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, que seguem em processo de recuperação.