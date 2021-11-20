Fluminense x América-MG: prováveis escalações, horário, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, Fluminense e América-MG se enfrentam neste domingo, às 17h, no Maracanã. O confronto será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes têm 45 pontos e seguem vivas no sonho de disputar a competição continental na próxima temporada. Para a partida, Marcão teve uma boa notícia. O atacante Luiz Henrique treinou com bola depois de desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por conta de uma "sobrecarga muscular" na coxa esquerda. Ele pode ser a novidade entre os relacionados diante do Coelho. Gabriel Teixeira, por sua vez, participou do treino regenerativo e tem poucas chances de ser relacionado.

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Por outro lado, Fred e Samuel Xavier voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão diante do Juventude. O atacante havia sido expulso no duelo contra o Palmeiras e o lateral recebeu o terceiro amarelo. A tendência é que ambos estejam entre os titulares contra os mineiros.

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Pelo lado do América-MG, o técnico Marquinhos Santos terá os retornos dos atacantes Fabrício Daniel e Carlos Alberto à lista de relacionados. Em compensação, Rodolfo não irá para o jogo por opção do comandante. Além dele, Berrio e Eduardo estão lesionados e ficarão de fora da partida deste domingo.

Com o título da Copa Sul-Americana do Athletico-PR, o G6 do Brasileirão já se transformou em G8. Flamengo e Palmeiras medem forças na final da Copa Libertadores na semana que vem, e independente do resultado, a competição nacional terá mais uma vaga. Além disso, o Furacão enfrentará o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, o que gerará mais uma vaga - para os oito primeiros colocados.

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Atualmente, o Fluminense ocupa a oitava colocação com 45 pontos. O América está logo abaixo com a mesma pontuação, fazendo com que o jogo deste domingo seja um verdadeiro "duelo de seis pontos". FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x AMÉRICA-MG

Data/Hora: 21/11/2021, às 17hLocal: Maracanã (RJ), Rio de JaneiroÁrbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato e Yago Felipe; Jhon Arias (Cazares), Caio Paulista (Luiz Henrique) e Fred (John Kennedy).

Desfalques: Paulo Henrique Ganso (cirurgia no braço), Hudson (cirurgia no joelho), e Lucca (suspenso)Dúvida: Gabriel Teixeira (dores musculares)Suspensos: Lucca (terceiro amarelo)Pendurados: André, Danilo Barcelos, Fred, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Marcão (treinador) e Marcos Seixas (preparador físico)

AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Ademir, Zárate, Felipe Azevedo (Carlos Alberto).

Desfalques: Berrio (lesionado), Eduardo (tratamento de um tumor ósseo) e Rodolfo (opção do treinador)​Suspensos: Pendurados: Ademir, Carlos Alberto, Eduardo, Eduardo Bauermann, Marlon, Ramon, Ricardo Silva, Zárate, Zé Ricardo e Zé Vitor