Fluminense volta aos treinos no dia 1º visando o Fla-Flu; veja a programação

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Depois do treinamento na manhã desta segunda-feira no CT Carlos Castilho, o Fluminense entra de folga nos próximos dias antes da virada do ano. No entanto, o descanso não vai durar muito. O elenco se reapresenta já no dia 1º de janeiro visando o início da preparação para o clássico com o Flamengo, no dia 6, quarta-feira.

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Para o retorno aos treinos, o Flu vive a expectativa de poder contar novamente com o zagueiro Luccas Claro. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita e ainda é dúvida para o Fla-Flu. Além dele, Luiz Henrique também lesionou a coxa direita e Nenê realizou trabalho físico separado do grupo na última semana, ficando fora do jogo com o São Paulo. Quem já está com o grupo e pode voltar a ser relacionado é Martinelli.

- É um ano atípico. Dia 1º já estaremos treinando visando o clássico. Atualmente o jogador está cada vez mais profissional, então na sua folga tenta não ficar parado. Isso vai ser importante para não perder o ritmo e o foco. Temos um jogo importante, visando estar na parte de cima da tabela, é um clássico importante - disse Yago Felipe em coletiva.

Há três jogos sem vencer, o Fluminense precisa se recuperar para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. O Tricolor está em sétimo, com 40 pontos.

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Veja a programação:

28/12 - Segunda-feira- 08h30 - Treino - CTCC

29/12 - Terça-feira- Folga

30/12 - Quarta-feira- Folga

31/12 - Quinta-feira- Folga

01/01 - Sexta-feira - 16h00 - Treino - CTCC 02/01 - Sábado- 09h00 - Treino - CTCC