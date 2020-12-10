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Fluminense volta a vencer o Confiança e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil Sub-17

Fora de casa, Tricolor faz 4 a 0, elimina o clube sergipano e enfrentará o Atlético-MG na próxima fase da competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 17:19

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:19

Crédito: Mailson Santana/FFC
A equipe sub-17 do Fluminense segue em grande fase. Após garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria, o Tricolor eliminou o Confiança e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, na Arena Batistão, em Aracaju, os Moleques de Xerém golearam por 4 a 0, com gols de Arthur, Lucas Felipe, Gustavo Lobo e João Neto. Como havia vencido, em casa, por 2 a 0, o clube carioca passa de fase com um placar agregado de 6 a 0.
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Mesmo poupando praticamente todos os titulares, em função da final do Brasileirão, o Fluminense dominou as ações da partida e não teve dificuldades em construir o placar. No primeiro tempo, logo aos cinco minutos, Arthur aproveitou rebote do goleiro adversário e, na pequena área, apenas concluiu de cabeça para abrir o placar.
Já na etapa final, aos dois minutos, Abner fez boa jogada individual pela direita e cruzou na medida para Lucas Felipe marcar o segundo gol tricolor. Aos 21, foi a vez de Gustavo Lobo receber na área, driblar o zagueiro e bater de esquerda para ampliar a vantagem. Em seguida, aos 36, Matheus Martins achou João Neto, e o artilheiro bateu cruzado para fechar o marcador.
Na próxima fase, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG, que eliminou o Brasil de Pelotas nas oitavas de final. As partidas, a princípio, serão realizadas nos dias 6 e 10 de janeiro de 2021, mas ainda carece da confirmação da CBF. Os mandos de campo serão definidos por meio de um sorteio.
Antes, o sub-17 do Fluminense terá pela frente as duas partidas da final do Brasileirão diante do Athletico-PR. O jogo de ida será na próxima segunda-feira, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, enquanto a volta está marcada para o dia 21 de dezembro, às 15h, em Curitiba.

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