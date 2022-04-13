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futebol

Fluminense vende mais de 16 mil peças da nova camisa em três dias

Uniforme tricolor foi lançado na última sexta-feira e está à venda nos sites do clube e da Umbro, além das lojas oficiais...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 20:12
O Fluminense lançou a nova camisa número 1 na última sexta-feira e três dias após o início das vendas (iniciadas no sábado), o clube comercializou mais de 16 mil peças da temporada 2022. O levantamento foi feito até o fim da última segunda-feira. O tradicional uniforme tricolor foi desenvolvido em parceria com a Umbro e segue disponível no site loja.fluminense.com.br, no e-commerce da Umbro e nas lojas oficiais do clube.As camisas podem ser compradas nos cortes masculino (modelos jogador e torcedor), feminino (modelos jogador e torcedor), junior e infantil. Os preços variam entre R$ 239,90 e R$ 359,90. Sócios têm 10% de desconto nas lojas oficiais do clube e no site do Flu.
Os uniformes foram aprovados pelo Conselho Deliberativo no dia 29 de março. Entre os detalhes trazidos na camisa tricolor, a Umbro destaca a parte interna da gola com a data “21 de julho de 1902”, enquanto na barra externa há um selo criado especialmente para homenagear os 120 anos do clube das Laranjeiras.
Em 2022, o Fluminense vai lançar três uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca, além de uma camisa comemorativa pelos 120 anos. Apenas o primeiro foi revelado nesta sexta. O branco está previsto para ser divulgado em maio. Já o uniforme especial, nas cores cinza e branca, está programado para ser lançado em julho, mês de aniversário do clube.
Crédito: FluminenselançouanovacamisatricoloremparceriacomaUmbro(Foto:Divulgação/Umbro

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