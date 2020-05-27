Fluminense vende 5 mil ingressos simbólicos para reprise do tetra

Em mais uma ação com ingressos simbólicos para jogos históricos, o Fluminense já vendeu mais de cinco mil bilhetes para a transmissão da vitória por 3 a 2 contra o Palmeiras, que deu o tetracampeonato brasileiro ao clube em 2012. A reprise será neste domingo, às 16h, na Globo, e a renda será revertida para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até quatro salários mínimos (R$ 4.180) e adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao COVID-19.
Os bilhetes virtuais tem o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com.
Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista". Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso.
A nova ação segue a programação que já foi um sucesso de vendas com a exibição do Fla-Flu do Gol de Barriga, há 25 anos. Neste caso, a renda foi revertida para cestas básicas entregues a funcionários do clube.E MAIS:Fred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do FluFluminense realiza testes físicos com jogadores em clínica no RioFluminense inicia venda de ingressos simbólicos para jogo do tetraVeja por onde andam os jogadores do Fluminense campeões do Brasileiro em 2012 E MAIS: